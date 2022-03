Favoritos BBB 22 UOL enquete atualizada: Arthur lidera votação

Quem são os favoritos BBB 22 segundo o UOL enquete atualizada? Consultamos a parcial de votação nesta manhã de quinta-feira (17) para conferir quem caiu nas graças do público e tem as maiores chances de levar o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0km para casa.

Enquete BBB 22: vote em quem deve ganhar o programa

Quem são os favoritos do BBB na enquete atualizada do UOL?

Arthur Aguiar e Pedro Scooby são os favoritos do público até agora, segundo a parcial atualizada da enquete BBB do UOL. Arthur está em primeiro com 39,81% dos mais de 26 mil votos contabilizados até agora, ele é seguido por Pedro Scooby, que tem 34,39% da preferência na parcial. A diferença no percentual dos dois não é alta, apenas 5,42%.

Em terceiro nesta enquete atualizada do UOL sobre os favoritos do BBB 22 UOL está Paulo André, o atleta aparece na votação com 10,52% dos votos. Lina, que nas últimas semanas fazia parte do top 3 de favoritos, caiu uma posição e agora está em quarto. A sister soma 4,81%, uma diferença de 35% para a primeira colocação do ranking. A consulta foi realizada às 10h00 desta quinta-feira (17).

Histórico

Na última consulta que o DCI fez na enquete UOL BBB 22 sobre os favoritos, no dia 14 de março, as duas primeiras posições eram as mesmas, ou seja, Arthur em primeiro e Scooby em segundo, cada um somava 43,88% e 43,76%, respectivamente, uma diferença de apenas 0,12% entre eles. A terceira posição era de Linn e não Paulo André, a sister tinha 2,39%.

Na consulta realizada alguns dias antes, em 9 de março, Arthur assumia liderança da votação com 43,90% dos votos, Scooby estava em segundo novamente, com 40,31%. O terceiro lugar continuava de Lina, com 5,08%, enquanto Paulo André vinha em quarto com 1,91% e Gustavo em quinto com 1,36%.

A última vez que Linn da Quebrada assumiu a liderança da votação na enquete atualizada do UOL sobre os favoritos do BBBB foi no mês de março, nos dias 18 e 23, em que a sister conquistou os percentuais 40,23% e 41,49%. Em ambas as consultas, Arthur ocupada a segunda posição.

Quem já foi eliminado do Big Brother Brasil

Até agora, oito participantes foram eliminados do Big Brother Brasil 2022, 5 integrantes do grupo pipoca e 3 do time do camarote. O primeiro eliminado foi Luciano, em um paredão contra Naiara Azevedo e Natália; o segundo a deixar o programa foi Rodrigo, em uma berlinda ao lado de Natália e Jessilane; depois Naiara Azevedo deixou o programa ao perder uma disputa para Douglas Silva e Arthur Aguiar.

A quarta participante a deixar a casa foi Bárbara, que foi eliminada em um paredão contra Arthur e Natália; No quinto paredão, Brunna Gonçalves perdeu a disputa para Paulo André e Gustavo; Na sexta berlinda, Larissa foi eliminada contra Arthur e Linn da Quebrada. No sétimo paredão, o embate entre Arthur, Jade e Jessilane resultou na saída de Jade Picon.

No paredão mais recente, o oitavo, Vinícius foi eliminado contra Pedro Scooby, apontado como um dos favoritos do BBB 22 na enquete atualizada do UOL, e Gustavo. Maria e Tiago Abravanel também deixaram o programa, a cantora foi expulsa por agredir Natália durante um jogo da discórdia, enquanto Tiago apertou o botão de desistência.

Quando termina o BBB 22?

O BBB 22 está previsto para acabar no dia 26 de abril de 2022, uma terça-feira. Inicialmente era previsto que o programa chegasse ao fim no dia 21, mas o reality show anunciou que a edição ganhou mais 5 dias no ar, totalizando assim 100 dias.

Na grande final, o vencedor será premiado com o valor de R$ 1,5 milhão, mais um carro de uma das marcas patrocinadoras do programa. O segundo lugar recebe R$ 150 mil e o terceiro colocado fica com R$ 50 mil.

