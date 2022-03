Festa do BBB 22 hoje terá open de hambúrguer; quem vai cantar?

Hoje (18) os brothers vão matar a saudade de comer fast food durante a festa do BBB 22. O evento terá ‘open’ de hambúrguer, batata frita, milkshake e todo o cardápio da rede patrocinadora do reality show. O público poderá acompanhar os primeiros momentos durante o programa ao vivo na Globo.

Como será a festa do BBB 22 hoje?

A festa do BBB 22 de hoje será temática do McDonald’s, conforme anunciado por Boninho na tarde desta sexta. “Já posso contar pra vocês qual vai ser o tema da festa, assim da para se programar e pedir o seu! Depois não vem reclamar que ficou com vontade! 😂 🍔 @bbb @mcdonalds_br #festanobbb #fomedeméqui #hojetem”, escreveu o big boss.

Por coincidência, os brothers já haviam cogitado a possibilidade da festa ser temática da rede de fast food. “Mano, se essa festa sábado for Méqui, irmão… Eu nem tenho roupa e nem maturidade. Ano passado foi mais ou menos nessa altura”, comentou Arthur Aguiar.

Paulo André e Douglas se animaram com a possibilidade, e o ator de Rebelde até começou a planejar o que iria comer. “Não, mas só o fato de você ter seis horas pra comer, não precisa comer desesperado. Come devagar, mano, come um, dois, batatinha, pô, sobremesa… Milkshake… Daí, pô, respira, daqui a pouco mais dois, três”, disse.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 começa às 22h15, horário de Brasília, logo após a exibição de Um Lugar ao Sol. A edição de hoje deve começar mostrando tudo o que aconteceu desde a vitória de Arthur na prova do líder de ontem.

O ator já está instalado no quarto do líder e recebeu as fotos de seus familiares. Ele, DG, PA, Scooby e Lucas já até fizeram uma ‘resenha’, com muita música, nesta madrugada.

A edição também deve mostrar os planos de Laís em colocar Arthur Aguiar no monstro caso vença a prova do anjo. O público poderá acompanhar os primeiros minutos da festa durante o programa ao vivo.

Depois do fim da edição da Globo, os espectadores que quiserem acompanhar o evento madrugada adentro precisam ter um dos planos de assinatura da plataforma de streaming Globoplay.

Os principais acontecimentos, conversas e tretas da festa de hoje serão exibidos durante o programa do próximo sábado, 19 de março.

