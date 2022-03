O líder Arthur pode ir para a xepa? Conheça as regras do reality

O líder pode ir para a xepa? Laís pretende colocar Arthur Aguiar no castigo do monstro caso vença a prova do anjo - Foto: Reprodução/Globo

Laís planeja colocar Arthur Aguiar no castigo do monstro caso vença a prova do anjo

Arthur Aguiar ganhou a liderança da semana, mas pode perder as regalias do VIP no que depender de Laís. A sister já declarou que, caso vença a prova do anjo, irá colocar o ator no castigo do monstro e mandá-lo direto para a xepa. Mas o líder pode ir para a xepa?

O líder pode ir para a xepa?

Sim, o líder pode ir para a xepa. Não há nenhuma regra que impeça o rei da semana de ir para o grupo mais desfavorecido, caso o anjo o escolha para o castigo do monstro. A mesma possibilidade já foi cogitada por outros brothers em edições passadas do BBB.

No ano passado, Arthur Picoli planejou colocar Fiuk no monstro, caso ganhasse a prova do anjo, o que não aconteceu. A mesma discussão aconteceu entre Prior, Babu e Pyong no BBB 20, quando o arquiteto questionou se poderia colocar o líder para cumprir o castigo. “Pode, é qualquer pessoa”, respondeu o hipnólogo.

Quem de fato colocou um líder na xepa foi Isabella do BBB 19. Ela escolheu Elana, líder da semana, para cumprir o castigo “Bobo da Corte e a Rainha”. Na ocasião, a participante ainda perdeu 750 estalecas.

O acontecimento pode se repetir caso Laís vença a disputa que será realizada no próximo sábado (19). Em conversa com Eliezer, Natália e Eslovênia na cozinha da xepa, a médica revelou seu plano de dar o monstro para Arthur, líder da semana.

“Se tu ganhasse o negócio, você ia colocar eles no Monstro?”, questiona Natália. “Sim. Tiraria menos o Arthur e o DG. Tiraria todos os outros [Lucas, Pedro Scooby e Paulo André]”, responde Eliezer. Laís aproveita o papo para revelar seu plano: “Eu que vou ganhar o Anjo. Está inscrito. Que eu vou tirar o Arthur da liderança já que vou para o paredão.”

“A liderança é impossível”, corrige Eslovênia. “Para vir na xepa”, explica a médica. Eli diz que pretende conversar com todos os integrantes da xepa para avaliar se é possível trazer os membros do VIP para o grupo menos privilegiado. “Já vou para o paredão. Vai ser mais chique ainda se eu fizer isso e o anjo for autoimune”, finaliza Laís.

Quem é o líder da semana?

Arthur Aguiar é o líder da semana. O ator venceu a disputa realizada em dupla ao lado de Lucas. Os brothers tiveram que decidir quem ficaria com o reinado e quem ganharia R$10 mil. Como o estudante de Medicina já foi líder duas vezes, a coroa ficou com o marido de Maíra Cardi.

O famoso escolheu Lucas, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva para o VIP. Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Laís, Linn da Quebrada e Natália ficaram na xepa.

A prova do anjo será realizada amanhã, sábado. Os castigados pelo monstro devem cumprir a tarefa até a noite de domingo, quando Tadeu Schdmit liberá-los durante o programa ao vivo.

No domingo, será formado o nono paredão triplo da temporada. Anjo imuniza um, líder indica um e haverá um contragolpe do indicado por Arthur Aguiar.

Seis jogadores votam aberto, na sala da casa, e outros cinco votam no confessionário. Gustavo, que já está no paredão, o brother indicado pelo contragolpe e o mais votado da casa disputam a prova bate e volta.

