Quem está no paredão BBB 22: Gustavo estreia nova berlinda

A formação de paredão desta semana começou mais cedo no Big Brother Brasil e quem está no paredão BBB 22 mais uma vez é o paranaense Gustavo. Mas diferentemente das últimas berlinda, a indicação do participante partiu dos ex-brothers, e o paredão completo será formado no domingo, 20.

Gustavo já está no nono paredão da temporada do BBB, o brother foi enviado para a berlinda pelos participantes que foram eliminados do jogo. Em uma dinâmica nunca feita no programa, a produção chamou os ex-confinados de volta ao estúdio e abriu uma votação entre eles, o que determinou o futuro de Gustavo no reality show.

As opções de votos eram Gustavo, Natália, Linn da Quebrada e Eslovênia, os participantes que tiveram a pior performance na prova do líder desta semana. Durante a votação realizada ao vivo na presença de Tadeu Schmidt, Bárbara, Jade Picon, Rodrigo, Brunna Gonçalves, Vinícius e Larissa votaram em Gustavo. Luciano, o primeiro eliminado da temporada, votou em Eslovênia, e Naiara Azevedo não pôde votar em ninguém, pois foi indicada pelos ex-colegas de confinamento como quem não participaria da votação.

Se Gustavo, que já está no paredão do BBB 22, não escapar com a prova bate e volta, esta será a terceira berlinda do brother – Sendo a segunda seguida, na semana passada o paranaense esteve no paredão contra Vinícius e Scooby. Além de ter voltado de dois paredões, o bacharel em direito também escapou da briga entre Jade Picon, Jessilane e Arthur Aguiar, na sétima semana de programa, quando venceu a disputa de habilidade que marcou o bate e volta.

Nesta domingo, a formação do nono paredão da temporada irá acontecer. O primeiro a se pronunciar será o vencedor da prova do anjo, que não será autoimune. Assim, o ganhador da disputa de sábado (19) vai entregar o colar de imunidade para alguém.

Em seguida, será momento do líder Arthur Aguiar fazer sua indicação. Este participante que for para a berlinda direto pelo voto de Arthur não vai ter direito a um contragolpe. Depois, a casa irá opinar, um sorteio vai determinar quem dará seu voto aberto e quem vai ao confessionário.

Seis participantes vão votar no confessionário e cinco revelação sua indicação ao apresentador Tadeu Schmidt direto na sala do confinamento. O mais votado da casa irá competir na prova bate e volta da semana ao lado de Gustavo, que já está no paredão BBB 22, e o contra golpeado. O indicado do líder fica de fora desta briga por conta das regras do programa.

Quem está no paredão BBB 22 atualmente caiu na berlinda por conta da disputa. A prova foi dividida em duas chaves e uma final e foi realizada entre duplas. Os brothers não puderam escolher seus parceiros, um sorteio aconteceu na sala que determinou a numeração de cada um.

No provódromo, a dupla se dividia, cada um do lado de um muro. Um ficava responsável por pegar bolinhas em uma piscina e o outro tinha que correr até uma garrafa gigante e acertar as bolinhas dentro do objeto. Quem conseguia o maior número de acertos, passava para a final. O desfecho da disputa foi realizado entre as duplas Lucas e Arthur e Scooby e Eliezer.

Jessilane e Paulo André, Douglas e Laís ficaram no meio e não passaram para a final, mas também não correram o risco de ir para o paredão. Eslovênia e Lina e Gustavo e Natália foram as duplas com o pior resultado.

Em ambas as berlindas de Gustavo no confinamento, o brother foi o segundo mais votado. A diferença entre os votos do paranaense e o participante eliminado não foi mínima, o participante se salvou com certa folga, porém, ele ainda correu um maior risco de sair do que o último colocado da votação semanal, por isso, é possível que o brother passe perigo de deixar o programa, dependendo dos participantes que estiverem ao seu lado na berlinda.

O primeiro paredão de Gustavo foi o quinto do BBB 22, o bacharel em direito foi enviado para a berlinda por Brunna Gonçalves, que atendeu o Big Fone. Mais tarde, a dançarina acabou na mesma berlinda e foi a eliminada da semana, com 76,18% dos votos, Gustavo recebeu 22,24 % e Paulo André apenas 1,58%.

A segunda passagem do brother na berlinda foi na semana passada, oitavo paredão do BBB 22, que competiu contra Pedro Scooby e Vinícius, que foi eliminado com 55,87%. Gustavo somou 39,51% e o surfista ficou com 4,62%.

