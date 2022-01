Gaúcha Bárbara é confirmada participante do BBB 22 no ‘Pipoca’

Gaúcha Bárbara é confirmada participante do BBB 22 no ‘Pipoca’

Mais um nome foi participante do BBB 22 foi revelado: a modelo gaúcha Bárbara Heck faz parte do grupo Pipoca e foi anunciada na tarde desta sexta-feira, 14 de janeiro, na programação da Rede Globo.

Quem é Bárbara, participante do BBB 22

No BBB 22 foi confirmada a gaúcha de Novo Hamburgo Bárbara, de 29 anos. Vive entre sua cidade natal e São Paulo, mas conta sempre estar viajando a trabalho. Formada em Relações Públicas, atua também como modelo e influenciadora digital. Sempre buscou sua independência financeira e começou a trabalhar aos 16 anos para não precisar pedir mais dinheiro para os pais. Afirma que sua aparência faz com que as pessoas a julguem como “patricinha”, mas, em sua opinião, não faz o tipo.

Com espírito bem-humorado, promete muita animação nas festas, mas confessa que gosta de dormir alguns minutinhos durante a balada para voltar renovada. Diz que é ótima competidora e se considera uma pessoa empática e fácil de conviver, desde que não pisem no seu calo. Também confessa ser bagunceira e não gostar de tarefas domésticas. Adora estudar o comportamento humano e está fazendo uma pós-graduação em Neurociência. “O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, relata. Tem algumas restrições alimentares que, segundo ela, podem incomodar outros participantes. Conta também que é chorona e explosiva. Revela que para ser seu amigo, tem que jogar junto.

O ‘Big Brother Brasil’, para Bárbara, é um sonho de criança. Acredita que para ganhar precisa ser autêntica e não ter medo de se jogar. “Injustiça e mentira me tiram do sério, se alguém não gostou de algo, azar o dele. Mas se inventar história sobre mim, vou me irritar”, adianta.

Redes sociais da participante do BBB 22

👉 Instagram: @ba.heck

👉 Facebook: /baheck

👉 Tik Tok: @ba.heack

Quando estreia o BBB22

Está chegando a hora da estreia do BBB 22, apresentado por Tadeu Schimdt. A nova temporada do Big Brother Brasil estreia às 22 horas e 40 minutos do dia 17 de janeiro, próxima segunda-feira. No entanto, os participantes do BBB 22 deixaram de ser um mistério nesta sexta-feira, 14 de janeiro, na programação da Rede Globo.

Neste ano, entre as novidades, está o novo formato do quadro humorístico do reality: o CAT BBB será comandado pela humorista Dani Calabresa. Para completar, o humorista Paulo Vieira vai comandar o Big Terapia, com uma “análise” do comportamento dos participantes do BBB 22 de uma forma nada convencional.

Agora, tudo o que os participantes do BBB 22 assistirem no Cinema do Líder será também exibido na TV Globo. O público poderá conferir a Sessão Cinema do Líder todas as terças-feiras a noite.

Tadeu Schmidt revelou que agora o líder da semana terá ainda mais regalias, como um bar exclusivo. As estalecas vão continuar dando o poder de comprar aos confinados, que a partir desta edição também poderão pagar por itens para as festas do confinamento.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

No clima do anúncio dos participantes do BBB 22, veja um vídeo sobre a estreia do reality:

Leia também

3 participantes do BBB 22 estão com covid e vão ficar de fora da estreia

Enquete BBB 22: qual foi a melhor edição, 20 ou 21?