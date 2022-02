Gizelly Bicalho do BBB 20 aponta favoritos da nova edição

Ex-sister bateu um papo com o DCI sobre sua vida desde o programa e a nova temporada do reality show da Globo.

Há mais de duas décadas o Big Brother Brasil tem mudado a vida de muitos. E não é preciso ser campeão ou vice para ser lembrado, o reality show mais popular da televisão brasileira já alterou a trajetória de muita gente que ficou pelo caminho ao longo de uma temporada. Um exemplo é Gizelly Bicalho do BBB 20, que entrou na casa como advogada criminalista e hoje também leva a vida de apresentadora e influenciadora digital com mais de 4,5 milhões de seguidores.

A 14ª eliminada do BBB 20 conversou com o DCI para falar sobre seu percurso desde o reality show e a nova temporada do programa.

Gizelly Bicalho pós BBB 20

Gizelly contou que sua vida ganhou mudanças significativas com o reality show. Além da estabilidade financeira que conquistou, algo que não tinha antes do programa, a capixaba disse que a experiência no Big Brother Brasil fez com que ela aprendesse a acreditar em si mesma: “eu mudei muito, sei verdadeiramente hoje quem eu sou, confio mais em mim”.

Durante o papo, a ex-BBB explicou que não consegue conciliar a vida de influenciadora digital com a de advogada criminalista e que por isso lida com o assunto de forma diferente, por meio cursos que oferece e conscientização nas redes sociais, atuar de fato na área não é algo que consegue fazer atualmente. Desde que terminou sua participação no reality show da TV Globo, Gizelly trabalhou em apenas 2 casos.

“Hoje sou uma influenciadora digital que fala de advocacia, que luta pela proteção das mulheres. Mas eu atuo de uma forma macro, tem o Sentinelas por exemplo – projeto em parceria com Marcela Mc Gowan e Izabella Borges – que é um projeto para empoderar outras mulheres, para sair do ciclo da violência”, explicou Gizelly do BBB 20.

A ex-sister falou sobre as relações com os demais participantes da temporada de 2020 e contou que continua em contato com quem fazia parte de suas alianças na casa, como Marcela Mc Gowan, Ivy Moraes, Rafa Kalimann, entre outros.

Sobre seus arrependimentos no programa, a influenciadora diz que gostaria de ter acreditado mais em sua intuição. “Me arrependo de não ter ouvido mais meu coração, minha intuição várias vezes apitou, mas eu não acreditava em mim e nem no meu potencial, foi nesses momentos que mais me fragilizei e que mais deu errado o meu jogo”, comentou.

Gizelly do BBB 2o participaria de outro reality show?

Durante a entrevista, Gizelly contou que no momento não toparia participar de outro reality show. “Acho que ainda estou um pouco traumatizada”, brincou. A capixaba disse que como fã, atualmente prefere continuar na posição de espectadora.

Sobre o sucesso de sua edição, considerada por alguns fãs do reality nas redes sociais como a maior que o programa já teve, Gizelly não acha que o Big Brother Brasil vai repetir o feito: “foi e é a maior temporada da história. Não sei se um dia o big boss conseguirá fazer uma edição tão maravilhosa”. A famosa atribuiu o fenômeno ao elenco. “Ele escolheu as pessoas corretas e naturalmente aconteceu aquele enredo, que é uma questão social, de machismo x feminismo”, completou.

Casa de Verão com Gizelly Bicalho do BBB 20

Um dos projetos mais recentes de Gizelly é o “Casa de Verão”, em que a capixaba orgulhosamente leva celebridades para conhecer seu amado estado, o Espírito Santo. A estreia aconteceu em janeiro de 2022 e durante a entrevista com o DCI, Gizelly compartilhou os planos que tem para o projeto.

“Pretendo continuar com esse projeto no meu estado, sempre amei muito o meu estado, desde o programa eu sempre falo muito do Espírito Santo e a maioria das pessoas que eu levei esse ano, não conheciam e ficaram apaixonadas”, comentou.

Em 2022, Gizelly do BBB 20 também pretende continuar focada no programa “Metendo Bicalho” no Instagram, Youtube, além investir mais em vídeos no TikTok. “Meus planos também são continuar com o conteúdo de direito, falando para mulheres, empoderando mulheres. Por mais que isso não engaje tanto quanto um reels dançando, sei que essa é a minha missão na terra, proteger outras mulheres, salvar outras mulheres”, completou.

Assista o primeiro episódio de A Casa de Verão:

Favoritos do BBB 22

Gizelly Bicalho contou que não tem acompanhado diariamente o Big Brother Brasil 2022, mas vê momentos da edição pelas redes sociais e o Globoplay. A capixaba tem muito carinho por Paulo André, que apesar de nascer em São Paulo, mora no Espírito Santo. Além disso, ela citou entre seus favoritos: Linn da Quebrada, Jade Picon, Tiago Abravanel e Maria – que foi expulsa na quarta semana.

“Tiago é um amigo querido aqui fora. Ele tem muito ainda para mostrar no jogo, ele mostrou que é uma pessoa boa, mas ele é mais maravilhoso ainda do que ela já mostrou”, elogiou o amigo, neto de Silvio Santos.

Como ex-participante, Gizelly do BBB 20 finalizou o papo com dicas para os brothers e sisters das próximas edições. “Sejam vocês mesmos, ouçam a intuição de vocês e se joguem”.

