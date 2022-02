Quem vai ganhar o BBB 22? UOL mostra favoritismo de Linn da Quebrada

Ainda faltam dois meses para a final do BBB 22, mas o público já começa a escolher quem é o merecedor do prêmio de R$1,5 milhão. Muitas provas e paredões ainda vão rolar no programa, mas com o que foi visto até agora, quem vai ganhar o BBB 22 segundo a enquete do UOL?

Quem vai ganhar o BBB 22 – Enquete UOL

Quem vai ganhar o BBB 22 é Linn de Quebrada. A cantora tem 51,12% dos votos da enquete do UOL. Quem deve ficar em segundo lugar é Arthur Aguiar, somando 27,72% da preferência do público. Natália fecha o top 3 mais queridos da audiência, com 6,95% dos votos.

Já a enquete do DCI mostra um resultado diferente. Arthur está em primeiro lugar, com 24,66% dos votos. Os outros dois brothers são do grupo Pipoca: Vinícius e Eslovênia. O cearense tem 21,92% dos votos a enquete, enquanto a pernambucana soma 14,70%.

Quem são os mais odiados?

A participante mais odiada do BBB 22 é Jade Picon. A influenciadora digital acumula 57,89% de rejeição do púbico votante da enquete UOL.

Laís aparece em segundo lugar, mas com bem menos votos que sua amiga – a médica tem 8,49% dos votos. Gustavo, que está há uma semana no jogo, parece ter desagradado parte da audiência. O ‘hétero top’, como ele mesmo se define, soma 5,71% dos votos na enquete dos mais odiados.

Arthur Aguiar, Larissa e Natália ocupam a quarta, quinta e sexta posição, respectivamente.

Quem são os mais seguidos?

A popularidade dos brothers também pode ser medida pelo número de seguidores no Instagram. Obviamente o grupo Camarote entrou em vantagem por ter um alto número de fãs nas redes, mas alguns deles têm registrado ganhos e quedas consideráveis em quantidade de pessoas que o acompanham.

Jade Picon segue como a sister mais seguida, mas já acumulava 13,6 milhões de seguidores antes do BBB 22. Com sua participação no reality, chegou aos 18 milhões de fãs, mas perdeu mais de 300 mil com suas atitudes como líder. Agora, a paulista acumula 17,7 milhões de seguidores.

Do grupo Pipoca, Vinícius foi quem registrou um aumento mais expressivo. O cearense saiu de 40 mil seguidores antes de entrar no reality para 4 milhões.

Paulo André, do Camarote, vem em seguida. O atleta começou o programa com 78 mil seguidores e agora já soma 3,7 milhões.

Na última semana, quem registrou o maior crescimento foi Natália. A manicure ganhou 1,6 milhão de fãs e vem sendo considerada uma das protagonistas do reality. Antes de entrar no confinamento, ela somava 21 mil seguidores e agora já bateu a marca de 2,2 milhões.

Mudanças no jogo – Quem vai ganhar o BBB 22 uol

A última semana foi intensa para os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Na última sexta-feira, Gustavo e Larissa entraram na casa de vidro, montada na academia do BBB 22.

A decisão se eles deveriam ou não de fato entrar para o elenco do reality ficou nas mãos do público. Com 52,77% dos votos, a audiência deu essa chance para os novatos.

Enquanto dois brothers entravam, mais duas saíram. Na terça-feira (15), Maria foi desclassificada após bater com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia. O episódio foi considerado agressão.

No mesmo dia, Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos do público em um paredão contra Arthur Aguiar e Natália.

Agora, siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.