Data do anúncio vai ser divulgada pela Globo nesta quarta (12) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Patrícia Poeta corrigiu a informação sobre a data do anúncio

Globo volta atrás sobre quando vai anunciar os participantes do BBB 22

Globo volta atrás sobre quando vai anunciar os participantes do BBB 22

No programa Encontro de hoje (12), Patrícia Poeta se retratou após afirmar que os nomes dos brothers da nova temporada do reality show seriam divulgados na quinta-feira. A jornalista disse que se tratava de uma informação não-oficial e revelou quando a Globo vai realmente anunciar os participantes do BBB 22.

Quando a Globo vai anunciar os participantes do BBB 22?

A jornalista Patrícia Poeta se corrigiu quanto a informação sobre quando a Globo vai anunciar os participantes do BBB 22. “Falei que quinta ia sair a lista. Era um pouco de expectativa, deixei escapar. Não era oficial. Na verdade, hoje, ao longo da programação da Globo, você vai saber a data real, checada, em que os novos brothers serão anunciados. Hoje vai sair a data real, oficial”, disse aos telespectadores. A emissora ainda não divulgou em qual horário será anunciada a data em que a lista oficial será revelada.

Apesar da Globo ainda não ter divulgado nenhum nome, há semanas rumores sobre os possíveis novos brothers circulam na web. Alguns dos apontados por jornalistas e internautas são: o surfista Pedro Scooby, a dançarina Brunna Gonçalves, a influenciadora digital Jade Picon, a cantora Linn da Quebrada, o ator e cantor Thiago Abravanel e o influenciador T3ddy.

A emissora vai repetir o formato de dividir o elenco entre anônimos e famosos, assim como nas duas últimas edições. De acordo com as dicas postadas por Boninho nas redes sociais, estima-se que o BBB 22 tenha de 20 a 22 participantes – o número de brothers ainda não foi confirmado pela emissora.

+ Quem está confirmado para o BBB 22: lista reúne novos nomes

Como acompanhar o pay-per-view do BBB 22?

Os fanáticos pelo Big Brother Brasil não precisam esperar até a edição exibida na Globo para acompanhar a rotina dos brothers.

O GloboPlay disponibiliza 11 câmeras, durante 24 horas por dia, para os assinantes da plataforma de streaming. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma. Os preços começam em R$22,90 e podem ser pagos com cartão de crédito, débito ou carteira digital.

O programa ao vivo vai ao ar diariamente na Globo, no horário nobre, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol. A programação segue a mesma, com formação de paredão aos domingos e eliminações às terças-feiras. A novidade fica por conta da Rede BBB: agora, quem entrevistará os eliminados será Rafa Kalimann. Ana Clara Lima foi remanejada para o BBB – A Eliminação, no Multishow.

Leia também: BBB 22 terá botão de desistência na sala da casa