Hoje tem festa no BBB 22 com show de Iza - Foto: Reprodução/Instagram

Hoje tem festa no BBB 22 com show de Iza e invasão de Boninho

Hoje tem festa no BBB 22 com show de Iza e invasão de Boninho

Reta final do reality e hoje tem festa no BBB 22! Apesar do programa ter encerrado as festas temáticas para cada líder, os eventos com música e bebida continuam acontecendo às quartas-feiras. Hoje, 6 de abril, os brothers vão curtir o show da cantora Iza e ainda vão receber uma visita especial de Boninho, que estará disfarçado.

+++ favoritos do BBB 22 na enquete UOL atualizada

Hoje tem festa no BBB 22 e que horas começa

Ansioso para saber se hoje tem festa no BBB 22 e o que vai rolar no programa? O BBB 22 começa às 22h35, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal.

Antes do início do evento, a edição vai mostrar os melhores momentos de Arthur Aguiar no quarto secreto – ele já liberou um cooler para os confinados, trancou todos dentro da casa e ainda cortou a água. Ele também disse estar decepcionado com o amigo Pedro Scooby e que irá tirar satisfação quando retornar para o confinamento.

Quarta-feira também é dia de big terapia com Paulo Vieira. O humorista irá entrevistar Eslovênia, eliminada no último domingo no paredão extra.

Depois, é hora da festa. Como de costume, o público pode acompanhar os primeiros momentos do evento durante o programa na Globo. Quem quiser assistir a festança na íntegra, precisa ter um dos planos de assinatura do Globoplay para ter acesso ao pay-per-view.

A cantora Iza é a atração musical da festa de hoje do BBB 22. O repertório da artista mistura hits de todas as fases de sua carreira, incluindo o mais recente lançamento, ‘Sem Filtro’, e canções como ‘Dona de Mim’, ‘Toda Sua’ e ‘Evapora’.

Em entrevista ao Gshow, a carioca revelou que é fã assumida do reality e antes de seguir carreira artística, se candidatou para fazer parte da equipe do programa. “Essa é a quarta vez que eu canto no BBB e sempre fico muito feliz em ser convidada. Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando.”, relembra.

“Nessa reta final está todo mundo precisando de um pouco de ânimo e de fé. Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá”, disse. A cantora afirma que irá cantar as faixas que seus fãs mais gostam.

Boninho invade festa

Além de Iza, os brothers vão receber mais uma visita na casa. Boninho, diretor do reality show, vai curtir o evento junto com os confinados, mas fantasiado de Globolinho para que ninguém suspeite de sua verdadeira identidade.

A invasão estava inicialmente programada para sábado, mas o big boss adiou a visita para a festa de hoje. Nas redes sociais, Boninho pediu para Marcos Mion emprestar a fantasia do Globolinho, novo assistente de palco do ‘Caldeirão’. “Fala, Mionzera! Dá para você me emprestar o Globolinho? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinho vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum”, disse.

O big boss também publicou uma foto já vestido com a fantasia. “Prova de figurino! @bbb #festabbb ah! Só que não vai ser nesse sábado! O globolinho terá um função mais pra frente!!”, escreveu o diretor em suas redes sociais.

+ Quando Arthur retorna do quarto secreto no BBB 22