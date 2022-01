Sextou no BBB 22 com show do Ferrugem - Foto: divulgação

Hoje tem festa no BBB 22: show com Ferrugem + horário (28/1)

Liderança formada, agora é relaxar até a formação do paredão do Big Brother Brasil no domingo. E para isso, hoje tem festa no BBB 22 com o show de Ferrugem. O cantor retorna ao palco do reality nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Confira o horário.

Hoje tem festa no BBB 22 – horário

Hoje é dia de festa no BBB 22. A edição desta sexta-feira vai começar às 22h40, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição dessa sexta, serão mostrados os melhores momentos após a vitória de Tiago na prova do Líder, que rendeu rendeu a divisão da xepa e Vip, além do início da festa.

No sábado, os participante vão disputar a prova do anjo, que dessa vez não é autoimune. No domingo a programação segue com o paredão. Uma das novidade é a votação aberta para nove participantes. Na sala, serão sorteados números e quem pegar as dezenas terá que declarar ao foto na frente de todos os brothers; o restante mantém a votação no confessionário.

O ‘BBB 22’ tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o ‘Fantástico’.

