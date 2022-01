Xepa e Vip da semana do BBB 22: veja a divisão feita pelo líder Tiago

Tiago Abravanel venceu a Prova do Líder desta semana no BBB e conquistou para si diversos benefícios no reality. Como já é costume, a primeira responsabilidade do líder é definir quem está na Xepa e Vip da semana do BBB 22. Veja como ficou a divisão dos participantes na segunda semana de confinamento.

Quem está na Xepa e Vip da semana do BBB 22?

Ao vencer a Prova do Líder, Tiago foi quem dividiu os participantes entre Xepa e Vip da semana do BBB 22. A nova formatação dos confinados é inédita e modifica como estavam as coisas na semana anterior. Veja como ficou a divisão dos brothers e sisters.

Participantes do Vip: Tiago, Pedro Scooby, Douglas Silva, Arthur, Linn da Quebrada e Jade Picon

Participantes da Xepa: Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Rodrigo, Natália, Vinícius, Brunna, Paulo André, Maria e Naiara Azevedo.

O elenco do BBB 22 fica dividido dessa forma até a próxima quinta-feira, 3 de fevereiro, quando vai ser transmitida a próxima Prova do Líder. Com um novo líder, a casa ganha uma nova formatação e a Xepa e Vip são reformulados na semana.

O que é o Vip?

No Big Brother Brasil 2022, o Vip é o grupo de participantes com mais conforto no programa. Eles têm acesso às melhores instalações da casa e uma cozinha mais equipada, inclusive com mais comida. Quando vira a semana, os participantes do reality recebem uma quantia de estalecas e o Vip ganha mais.

Assim, eles tem mais conforto para fazer mercado, que conta com produtos mais ‘disputados’, como carnes nobres e frango. Os membros do Vip, no entanto, só podem usar as instalações do Vip e consumir os produtos – inclusive água – do Vip. Caso não cumpram as ordens, os brother são punis e precisam pagar multas (em estalecas), o que prejudica a quantia usada na semana seguinte, sendo o participante da Xepa ou do Vip.

Veja a cozinha do Vip:

O que é a Xepa?

Ao contrário do Vip, a Xepa vive em condições mais precárias no BBB 22. Eles recebem menos estalecas e, automaticamente, o poder de compra dos integrantes da Xepa é mais prejudicada. Eles não podem, por exemplo, frequentar os aposentos do líder.

No mercado, as opções de compra dos participantes também é limitada. Em carnes, por exemplo, eles só podem comprar fígado e moela, cortes menos sofisticados.

A regra principal da divisão da Xepa e Vip na semana também é válida entre os menos favoritos do período. Caso os brothers e sisters da Xepa usem ou consumam qualquer coisa da Xepa, serão multados em estalecas.

Veja a cozinha da Xepa:

Como assistir a convivência entre Xepa e Vip na semana

O BBB 22 pode ser visto na TV aberta, com episódios diários exibidos depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22h40 (horário de Brasília). Desse jeito, é possível ver o programa com o resumo de tudo o que rolou ao longo do dia, além das provas e dinâmicas ao vivo, como formação de paredão, eliminação e provas do líder e a tradicional ‘bate e volta’.

Também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia. Para isso, basta visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

