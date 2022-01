Hoje tem festa no BBB 22? Veja o cronograma da semana

Entenda tudo o que vai acontecer no reality mais famosos do país na primeira semana até a formação do paredão.

O Big Brother Brasil está na primeira semana e, com isso, o cronograma dos acontecimentos no reality tem seguido uma agenda especial. Com isso, uma dúvida surgiu entre os fãs do programa, que querem saber se hoje tem festa no BBB 22. A resposta para esta pergunta é bem simples: não tem.

Hoje tem festa no BBB 22?

Os brothers do BBB 22 tem motivos de sobra para comemorar nessa quinta. Afinal, três novos participantes entraram para o reality: Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon. Mas no lugar de festa, a produção do Big Brother Brasil prepara uma prova entre o elenco do camarote e por isso não haverá festa.

Com todos os participantes confinados, os anônimos e famosos começaram a especular sobre os próximos acontecimentos do programa e enquanto uns esperar a Prova do Líder, outros apostam que hoje tem festa no BBB 22.

Assim como os membros do Pipoca fizeram na terça-feira, 18 de janeiro, os integrantes do Camarote vão disputar uma prova valendo imunidade nesta quinta-feira, 20 de janeiro. Os famosos convidados pela produção para participar do programa tiveram que esperar e terão que fazer a prova separados do restante da casa porque o time não estava completo, uma vez que três participantes testaram positivo para Covid-19 e não entraram para o confinamento junto da maioria.

Os dois famosos que vencerem a prova entre o Camarote se juntarão a Laís e Bárbara e não poderão ser votados na formação do primeiro paredão do reality.

Com os nomes dos imunizados já definidos, os participantes vão se juntar em uma prova na sexta-feira, 21 de janeiro, que será disputada pelos 20 confinados. Desta prova sairão alguns cargos importantes para o desenvolver da competição: um participante será o líder e outro será o anjo autoimune. Os participantes se reunião na sala do BBB 22 para definir o primeiro paredão no domingo, 23 de janeiro.

Veja o cronograma da semana no BBB 22:

Quinta-feira, 20 de janeiro: Prova entre membros do Camarote valendo imunidade.

Prova entre membros do Camarote valendo imunidade. Sexta-feira, 21 de janeiro: Prova especial para definir o líder e o anjo da semana.

Prova especial para definir o líder e o anjo da semana. Sábado, 22 de janeiro: Programação ainda não divulgada pela emissora. Internautas especulam que seja o dia da festa no reality.

Programação ainda não divulgada pela emissora. Internautas especulam que seja o dia da festa no reality. Domingo, 23 de janeiro: Formação do primeiro paredão da edição.

Confira: como ver o Queridômetro do BBB 22

Linn, Arthur e Jade entraram para o confinamento

Na semana que antecedeu a estreia do BBB 22, apesar da animação dos internautas, uma notícia deu o que falar na internet: três participantes do reality testaram positivo para a Covid-19. Esses nomes foram Linn da Quebrada (cantora), Arthur Aguiar (ator) e Jade Picon (influenciadora digital) – todos integrantes do Camarote.

Eles ficaram de fora da estreia do maior reality da TV brasileira, mas, na estreia do programa, o apresentador Tadeu Schmidt explicou para os fãs que nenhum dos três estaria desclassificado da atração. No entanto, todos teriam que permanecer no hotel do pré-confinamento, sendo acompanhados pela equipe médica da Globo até que as restrições sanitárias chegassem ao fim.

Acontece que, nesta quinta-feira, 20 de janeiro, todos eles testaram negativo para a doença e foram inseridos na convivência com os outros participantes. Sendo assim, o elenco do BBB 22 está completo e a competição pode começar a afunilar.

Onde assistir o BBB 22?

O BBB 22 está a todo vapor e, desde o último dia 17 de janeiro, invadiu a programação da Rede Globo. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

Quem deve vencer o BBB 22? Vote na enquete BBB 22.