Horário e festa do BBB 22 hoje, sexta-feira (11/02)

Além dos brothers serem surpreendidos com a casa de vidro e seus moradores, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, o reality apresenta mais uma festa do BBB 22. A atração da Globo vai ao ar após a novela “Um Lugar ao Sol”, veja o horário.

Que horas começa o BBB 22 e a festa do BBB 22

A festa do BBB 22 de hoje vai começar às 22h25, de acordo com o horário divulgado pela programação da Rede Globo. O Big brother desta sexta terá duração de 45 minutos.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Programação BBB 22

Sexta-feira (11/02) – festa

Sábado (12/02) – prova do anjo

Domingo (13/02) – formação de paredão

Segunda-feira (14/02) – jogo da discórdia

Terça-feira (15/02) – eliminação

Quarta-feira (16/02) – festa da líder Jade

Dinâmica da semana BBB 22

Sábado: prova do anjo entre às 12h e 14h

Domingo: resultado da casa de vidro e formação de paredão triplo

– dupla de anjos imuniza um

– anjos decidem qual dos dois também ficará imune

– líder indica pessoa

– casa vota no confessionário

– caso entrem no jogo, moradores da casa de vidro estarão imunes e deverão dar um voto aberto em consenso

– dedo duro para descobrir os votos de quatro participantes

– contragolpe do mais votado pela casa

– contragolpe do indicado pelo líder

– bate volta

Participantes que continuam no BBB

Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz) e Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito).

Casa de Vidro do BBB 22

Neste ano, para os amantes da competição por R$ 1,5 milhão, a Rede Globo preparou mais uma edição da Casa de Vidro. Desta vez, a estrutura será montada dentro da casa mais vigiada do Brasil e o único contato que os possíveis novos participantes terão será com os 17 confinados. A dinâmica começará a tomar conta da programação na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, quando a casa será montada.

A participação do público será diferente e, desta vez, apenas dois serão os pré-confinados da edição – ambos do Pipoca. Os internautas vão escolher se os participantes devem ou não entrar para o confinamento, os dois juntos.

Ambos acompanharam o começo do reality de fora e entrariam com informações privilegiadas sobre o reality.

Acompanhe todas as dinâmicas do BBB 22 e fique por dentro de todas as novidades sobre a Casa de Vidro.