Parcial UOL aponta resultado da votação da casa de vidro

Larissa e Gustavo entraram na manhã desta sexta-feira (11) na casa de vidro. A votação para que o público decida se os dois candidatos a brothers entram ou não no jogo abre ainda hoje, mas a audiência já tem uma opinião formada sobre a chegada dos participantes, é o que indica a parcial UOL.

Parcial UOL atualizada Casa de Vidro BBB 22

A parcial UOL atualizada até às 14 horas da tarde desta sexta, 1, apontava que Gustavo e Larissa não entrariam no BBB 22. Para 63,39% dos participantes da enquete, o jogo deve permanecer como está. Apenas 36,61% dos leitores acreditam que os dois novos brothers seriam uma boa adição ao reality show.

DCI

Os leitores do DCI mantém a mesma opinião. 53,32% dos votantes não querem ver Gustavo e Larissa no Big Brother Brasil. Já 46,68% gostariam de adicionar os dois ao jogo.

As enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado durante o programa ao vivo do próximo domingo.

Como será a formação do paredão?

A formação do paredão desta semana terá contragolpe, anjo duplo, contragolpe e prova bate e volta.

O prova do anjo desta semana será realizada em dupla e terá dois vencedores. Eles terão que decidir, em consenso, quem será imunizado. Também terão que escolher qual deles também ficara imune.

A berlinda segue com a indicação do líder e a votação da casa no confessionário. Caso Gustavo e Larissa entrem no jogo, eles terão que dar um voto aberto e em consenso.

Após o término da votação no confessionário, quatro pessoas serão sorteadas para revelarem seus votos na dinâmica do “dedo-duro”. Ainda haverá o contragolpe do mais votado pela casa e do indicado pelo líder.

O mais votado da casa e os dois indicados no contragolpe disputam a prova bate e volta.

Sexta-feira (11/02): entrada dos dois moradores da casa de vidro + início da votação na Gshow

Sábado (12/02): prova do anjo: será duplo e apenas um deles terá a imunidade.

Domingo (13/02): resultado da casa de vidro + formação da paredão + prova bate e volta

Segunda-feira (14/02): jogo da discórdia

Terça-feira (15/02): eliminação

Como votar no Gshow?

A votação para decidir se Larissa e Gustavo entram no BBB 22 abre durante o programa ao vivo desta sexta.

Basta ir até o portal do Gshow e clicar sobre a aba da votação. Depois, é só escolher se os dois brothers devem ou não entrar no programa.

Quem não tiver cadastro, terá que preencher alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. O sistema também pede uma validação de segurança.

Feito isso, basta confirmar o voto. O público pode participar quantas vezes quiser.

