Jade vai mandar quem para o paredão do BBB 22 hoje (13/2)

Jade teve sorte e conseguiu conquistar mais uma liderança no reality show, assim, nesta noite de domingo (13), a sister terá novamente um grande poder durante a nova votação da casa e indicará alguém direto para a berlinda da semana. Jade vai mandar quem para o paredão? A influenciadora digital tem conversado com seus aliados sobre alvos.

Jade vai mandar quem para o paredão hoje?

Arthur e Lucas são as opções de indicação de Jade Picon até agora. A sister ainda não afirmou em quem irá o seu voto de líder, mas comentou com as colegas sobre suas opções. Jade disse que indicaria Arthur novamente, pela forma que ficou a relação da dupla desde a semana passada. No entanto, a paulista comentou durante um papo sobre jogo que não gostaria de ser previsível e que se tivesse certeza que Arthur acabaria no paredão pelos votos da casa, não o indicaria.

Sobre Lucas, o nome do estudante de medicina surgiu durante um papo com Brunna, Eslovênia, Bárbara, Vini, Maria, Eliezer e Laís no quarto Lollipop. A líder chegou a questionar Eslovênia, que tem um affair com o brother na casa, como ficaria a relação das duas se Jade o mandasse para o paredão.

“Ainda não sei o que vou fazer, mas uma das minhas opções seria o Lucas, como você se sente em relação a isso?”, perguntou Jade. “Em relação a nós duas, de boa. Isso é uma coisa que já esperava, todo mundo, é algo lógico olhando. Em relação a jogo, de boa”, respondeu a miss.

O nome de Jessilane e Natália também surgiram nas conversas sobre quem Jade vai mandar para o paredão nesta noite de domingo (13), no entanto, a sister disse que não gostaria de enviar a designer de unhas para um terceiro paredão e que tem um “sentimento bom” em relação a sister. “Sinto a mesma coisa pela Jessi”, comentou.

Público quer que Jade indique Arthur

Na enquete BBB 22 do DCI sobre quem Jade deve mandar para o paredão, consultada às 09h17 deste domingo, Arthur aparece em primeiro lugar. Dos mais 600 votos computados, 26,97% optaram pelo nome do ator.

Em segundo na parcial aparece o nome da outra opção de voto de Jade, Lucas, o brother soma 15,79% até agora. Maria completa o top 3 com 14,64% dos votos.

Em seguida vem Jessi com 8,39%, Natália com 6,41%, Douglas com 6,25%, Bárbara com 5,92%, Eslovênia e Brunna com 3,45% e Laís com 2,14%. Abaixo dos 2% dos votos estão Linn da Quebrada com 1,81%, Scooby com 1,32%, Tiago e Vini com menos ainda, 0,99%, Eliezer com 0,82% e Paulo André em último com 0,66% dos votos.

Como vai ser a formação de paredão desta semana

A dinâmica da votação desta semana já foi explicada por Tadeu Schmidt e reserva surpresas aos brothers. Antes de Jade mandar alguém para o paredão, os anjos da semana, Scooby e Paulo André, vão imunizar alguém da casa, em seguida, eles terão que decidir quem entre eles ficará imune.

Depois disso, será a hora do discurso da líder Jade Picon, após ela mandar alguém ao paredão, a casa votará no confessionário. Tanto o mais votado da noite quanto a indicação de Jade terão direito a um contragolpe cada.

Após quatro participantes estarem emparedados, o dedo duro sorteará quatro pessoas na sala. Os sorteados são obrigados a escolher alguém que irá revelar seu voto. Por último, os brothers que estão na berlinda, com exceção do indicado do líder, vão para o gramado realizar a prova bate e volta da semana. Quem ganhar, escapa do paredão.

Que horas começa o BBB 22 hoje

O BBB 22 está previsto para começar às 23h10 neste domingo, depois do Fantástico, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. Para assistir sintonize no canal no horário indicado por meio de uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou aba “agora na TV” da Globoplay.

Quem já foi eliminado

Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo já se despediram do programa. Luciano saiu do confinamento no primeiro paredão da temporada, ele perdeu a briga pela permanência ao receber 49,31% dos votos em uma berlinda contra Natália (34,89%) e Naiara (15,8%).

No segundo paredão, Rodrigo competiu contra Jessilane (25,45%) e Natália (26,1%) e foi eliminado ao receber 48,45% dos votos. Na terceira berlinda da temporada, Naiara somou 57,77% dos votos e perdeu a disputa para Douglas ( 38,96%) e Arthur (3,27%).

A primeira entrevista de Naiara fora da casa foi no “Bate-Papo BBB” da Rede BBB:

