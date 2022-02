Parcial votação Casa de Vidro: enquete indica se dupla vai entrar

A enquete oficial para definir se Gustavo e Larissa vão entrar no Big Brother Brasil já foi liberada e a votação está a todo vapor. Conferimos nesta manhã de sábado (12) a parcial votação Casa de Vidro do Jornal DCI e também do UOL para avaliar qual a opinião do público até agora.

Enquete BBB 22: vote se Gustavo e Larissa merecem entrar no programa

Como está a parcial de votação da Casa de Vidro no DCI?

Por enquanto, a situação está favorável para a dupla na parcial do DCI. A consulta realizada às 07h50 deste sábado (12) mostrou que o “sim” está na frente.

Apesar de a diferença ser pequena, o “sim” para a entrada de Gustavo e Larissa na casa está na liderança com 50,31% dos mais de 16 mil votos computados até agora.

O “não” soma 49,69% dos votos do público do DCI até o momento. Na consulta realizada ontem (11), também no período da manhã, o “não” estava na frente, o que significa que a sorte da dupla pode estar mudando.

Parcial de votação da enquete BBB UOL sobre a Casa de Vidro

Na parcial do UOL, o cenário é diferente da enquete da Casa de Vidro do DCI e o resultado não é dos melhores para Gustavo e Larissa. A consulta realizada às 07h56 deste sábado (12) mostrou o “não” na dianteira.

Por enquanto, a opção para quem não quer a dupla da Casa de Vidro no Big Brother Brasil 2022 está na frente com 60,13% dos quase 36 mil votos computados até agora.

Já o “sim” está tímido na lanterna da votação, com apenas 39,87% dos votos.

Como votar

Para definir se Gustavo e Larissa vão deixar a Casa de Vidro direto para o confinamento do Big Brother Brasil é necessário participar da votação oficial do programa. Para isso, será preciso ter um cadastro no site oficial do programa, o Gshow, para poder acessar a enquete do reality show.

Caso ainda não tenha um cadastro por lá, o processo é simples. Quando estiver no Gshow, vá em “entrar” e depois em “cadastre-se” e informe o seu nome completo, data de aniversário, gênero, cidade, estado e país em que mora, o seu e-mail e também crie uma senha. Você passará pela verificação de robôs e em seguida poderá finalizar seu cadastro.

Quando já estiver com o login e senha do Gshow nas mãos, é só clicar na página do Big Brother e acessar a enquete “Gustavo e Larissa, da Casa de Vidro, devem ser participantes do BBB 22?” no começo da página. Escolha “sim” ou “não”, se certifique que você clicou na opção desejada e depois aperte a caixinha “sou humano” da verificação de robôs.

A partir daí é só aguardar pela mensagem que confirma que seu voto foi computado e depois repita o processo quantas vezes quiser.

Quando acaba a votação?

A votação da enquete da Casa de Vidro do BBB 22 será finalizada no domingo (13). O resultado será informado pelo apresentador Tadeu Schmidt antes da formação de berlinda da semana, pois se forem escolhidos pelo público, Gustavo e Larissa já irão participar da votação do quarto paredão da temporada.

Como assistir

Para assistir ao vivo ao momento que Tadeu Schmidt informará a Gustavo e Larissa, além do público é claro, se a dupla fará parte oficialmente do elenco da temporada, será necessário sintonizar na TV Globo a partir das 23h10 no domingo.

Quem optar por usar um computador, celular ou tablet, a Globoplay pode ser uma opção. A plataforma permite que qualquer usuário do streaming, seja pagante ou não, confira a programação em tempo real da Globo pela aba “Agora na TV”.

Como será a formação de paredão desta semana

Se entrarem de fato no programa, como indica a parcial do DCI de votação da Casa de Vidro, Gustavo e Larissa já vão participar da formação de paredão. A dupla votará em conjunto e estará imune.

O anjo da semana, que será duplo, vai imunizar um confinado, em seguida, os dois vencedores da disputa pelo colar terão que decidir quem entre eles também ficará imune.

Depois disso, será a hora da líder Jade Picon indicar alguém ao paredão. Esta pessoa que for direto para a berlinda, terá direito a um contragolpe.

A votação da casa será fechada esta semana, após todos irem ao confessionário, quatro serão sorteados no dedo duro. O participante mais votado da casa também terá direito a um contragolpe.

Com exceção do indicado do líder, os emparedados vão realizar a prova bate e volta e alguém se livrará da berlinda.

