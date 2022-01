Jessilane é confirmada participante do BBB 22 no ‘Pipoca’

A lista de participantes do BBB 22 foi divulgada nesta sexta-feira, 14 de janeiro, e Jessilane está confirmada na competição. A professora de Biologia foi confirmado no Big Day, o evento que ‘invadiu’ os intervalos comerciais da maior emissora do país para apresentar os brothers e sisters do ano para o público.

Confirmada no BBB 22, a professora de Biologia Jessilane, de 26 anos, é natural da Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, desde os primeiros dias de vida. Sempre teve o desejo de ajudar nas contas de casa e, por isso, seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos. Nunca deixou de lado os estudos. Já formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Tem muito orgulho da carreira acadêmica que trilhou.

Jessilane se considera brincalhona, mas sabe ser firme quando necessário. Conta que costuma ficar mais próxima das pessoas que acabou de conhecer do que os próprios amigos que as apresentaram, e que todos a classificam como “inimiga do fim”. Adora balada. Pretende se jogar de cabeça na experiência do BBB: “Quero tudo, menos sair do programa como planta”. Diz que, apesar de evitar discussões, desce do salto quando bate de frente com alguma atitude preconceituosa.

No ‘Big Brother Brasil’, entre os muitos sonhos que Jessilane pretende realizar, está o de conseguir comprar um salão de beleza para a mãe, depois da participação no reality.

Quando estreia o BBB 22?

A estreia do BBB 22 tem data confirmada: segunda-feira, dia 17 de janeiro. O maior reality da Rede Globo será transmitido, ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília), logo depois do capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Além da apresentação dos confinados, o primeiro programa mostrará o começo da convivência entre todos os participantes do BBB 22.

Para assistir, existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Na TV, considerado o jeito ‘tradicional’, não tem segredo e basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo.

Já para assistir na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 22.

Surto de Covid-19 entre participantes altera estreia

Além de divulgar os nomes dos participantes do BBB 22, a Rede Globo havia preparado uma ação especial para compartilhar com o público detalhes da casa mais vigiada do país: uma ação com influenciadores que foram convidados a ‘invadir’ o cenário da competição deste ano. No entanto, por conta de testes positivos entre os funcionários e três participantes da edição, Globo voltou atrás e cancelou o planejado.

A informação foi divulgada pelo Jornal Metrópoles, que publicou que a ‘invasão’ dos influenciadores aconteceria nesta sexta-feira, 14 de janeiro, simultaneamente ao anúncio dos participantes do BBB 22 no Big Day. Em anúncio oficial, a Globo contou que a segurança e a saúde da equipe e time de participantes é a prioridade no momento e, por isso, os planos da estreia foram alterados.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

