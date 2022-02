Jogo da Discórdia BBB 22 com plaquinha tem suposta agressão

Veja como foi o Jogo da Discórdia do BBB 22 desta semana. Dinâmica foi ao vivo e acontece na véspera da quarta eliminação do programa.

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, para mais um Jogo da Discórdia do BBB 22. Desta vez, os brothers e sisters tiveram que criar uma espécie de julgamento com acusação dos participantes. O ‘perdedor’ da batalha era alvo de um banho de água suja. Esta foi a primeira vez que os participantes da Casa de Vidro, Larissa e Gustavo, participaram da dinâmica: veja como foi o Jogo da Discórdia da semana.

A noite de discórdia ocorreu na véspera da eliminação do quarto paredão, que é formado por Arthur Aguiar, Bárbara e Natália. Vote em quem deve sair.

Como foi o Jogo da Discórdia no BBB 22

Desta vez, os participantes tiveram que distribuir plaquinhas uns para os outros com adjetivos negativos. Foram opções de placas: “Se Faz de Vítima”, “Arrogante”, “Não Tem Palavra”, “Zero à Esquerda”, “Fala Muito e Faz Pouco”, “Trapaceiro”, “Fútil”, “Interesseiro”, “Sem Carisma”, “Fraco no Jogo”, “Melhor de Boca Fechada”, “Sem Personalidade” e “Desagradável”. Além das plaquinhas, o Jogo da Discórdia desta semana também contou com um elemento novo: caso a maioria dos participantes concordassem, o ‘acusado’ ganhava um banho de água suja no reality.

No programa desta semana, Eslovênia foi um dos nomes mais acusados da rodada, protagonizando momentos de tensão com Jessilane, Natália e até Gustavo, que entrou para o reality já na quarta semana. No entanto, a campeã de plaquinhas foi Natália, que está no paredão.

Outro momento bastante comentado sobre o Jogo da Discórdia foi quando Maria teve a chance de dar um banho em Natália. A participante, que já havia sido acusada de agressão na dinâmica da semana anterior, virou o balde com agressividade sobre Natália e o objeto bateu na cabeça da sister. “Não precisa bater o balde na cabeça, né?”, reclamou Natália. Depois da cena, o programa foi para o intervalo e, assim que voltou, Tadeu Schmidt chamou a atenção da participante e perguntou para Natália se estava tudo bem, dando a entender que a permanência de Maria estaria nas mãos de Natália.

Veja o momento da suposta agressão de Maria contra Natália no BBB 22:

Apesar das manifestações do público, Maria permanece na disputa e só foi alvo de uma bronca de Tadeu Schmidt.

Veja como foi a distribuição das plaquinhas:

Natália recebeu a plaquinha “Melhor de Boca Fechada” de Eslovênia, “Se Faz de Vítima” de Tiago Abravanel, “Desagradável” de Maria, “Arrogante” de Vinícius e Eliezer, “Sem Personalidade” de Larissa, “Fraca no Jogo” de Lucas e “Sem Personalidade” de Brunna Gonçalves.

Eslovênia recebeu a plaquinha “Não Tem Palavra” de Gustavo e Jessilane.

Gustavo recebeu a plaquinha “Fala Muito e Faz Pouco” de Bárbara.

Arthur recebeu a plaquinha “Não Tem Palavra” de Laís, “Interesseiro” de Jade Picon.

Jade Picon recebeu a plaquinha “Não Tem Palavra” de Arthur.

Pedro Scooby recebeu a plaquinha “Fútil” de Linn da Quebrada.

Maria recebeu a plaquinha “Fala Muito e Faz Pouco” de Natália no Jogo da Discórdia do BBB 22.

Linn da Quebrada recebeu a plaquinha “Não Tem Palavra” de Paulo André, “Arrogante” de Pedro Scooby e Douglas.

Jade e Arthur no Jogo da Discórdia do BBB 22

Um dos momentos mais comentados do Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta semana foi o embate entre Jade Picon e Arthur Aguiar. O ator entrou a plaquinha de “Não Tem Palavra” para a líder da semana, que não recebeu a acusação de um jeito amigável. A

Arthur explicou que a líder não tem palavra porque, quando ganhou a prova do líder, Jade disse pra ele ficar tranquilo avisando que ele não seria votado por ela. Quando chegou a formação do paredão, Jade mandou o amigo para a berlinda.

Na semana seguinte, ela disse que a relação dos dois teria uma segunda chance, mas ganhou a liderança de novo e mandou o ator para o paredão duas semanas consecutivas.

Quando Jade tomou a palavra para si, ela disse que Arthur é interesseiro e disse que o brother se aproximou dela por interesse no jogo.

Durante as falas no Jogo da Discórdia do BBB 22, Jade foi acusada de arrogância nas redes sociais. Em um momento, ela mostrou o colar do líder para Arthur dando a entender que mesmo com as acusações, ela era a líder e ele estava no paredão por conta dela. “O que a Jade tem de bonita, tem de arrogante, né?”, escreveu um dos internautas.

Participantes BBB 22: quem está no programa

Com a entrada de Larissa e Gustavo para o elenco oficial do reality, o número de participantes restantes no programa passou para 19. O grupo Pipoca agora é maioria com 10 participantes, contra 9 confinados do Camarote. Veja quem ainda está no programa:

Pipoca: Laís, Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Bárbara, Natália, Vinícius, Larissa e Gustavo.

Camarote: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Maria, Jade Picon, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel.

Eliminação do paredão BBB 22

A eliminação da semana está entre Arthur, Bárbara e Natália. O resultado oficial da eliminação será revelado na terça-feira, 15 de fevereiro, durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt. O reality está previsto para começar às 22h35 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Para assistir ao programa, existem duas possibilidades: na TV, sintonizando no canal aberto da emissora, e na Internet com uma conta no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês. O endereço do GloboPlay é www.globoplay.com e, para assistir ao mesmo sinal da TV, basta clicar em ‘Agora na TV’. Para acompanhar o sinal das câmeras do Pay-Per-View, é preciso entrar na aba do BBB 22 e, depois, clicar na opção ‘Acompanhe a Casa’.

