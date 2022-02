Quem está na frente para sair do BBB 22 agora: veja parcial atualizada

Veja as parciais com quem está na frente para sair do BBB 22 no quarto paredão da edição: Arthur, Natália e Bárbara estão na berlinda.

O quarto paredão do Big Brother Brasil está formado: Arthur Aguiar, Natália e Bárbara estão na berlinda. Eles correm o risco da eliminação desta semana e podem deixar o reality ainda nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Veja quem está na frente para sair do BBB 22 e qual deve ser o resultado oficial da berlinda da semana.

Bárbara é quem está na frente para sair do BBB 22

Na noite desta segunda-feira, 14 de fevereiro, a parcial do DCI apontava Bárbara como quem está na frente para sair do BBB 22. A participante do Pipoca recebeu 79,35% dos votos, sendo a mais rejeitada da berlinda. Isso não significa que a sister deixará o confinamento com essa porcentagem, mas aponta para uma eliminação com rejeição nesta semana.

Este é o primeiro paredão de Bárbara, que acabou na berlinda depois que Arthur Aguiar foi indicado ao paredão pela líder e precisou cumprir o contragolpe, puxando Bárbara. Ela teve a chance de participar da prova ‘Bate e Volta’, mas perdeu e foi para a berlinda.

O segundo lugar na parcial do DCI ficou com Natália, que recebeu 15,57% dos votos. Ela é seguida por Arthur Aguiar, que foi votado por 5,08% e ficou na posição mais confortável da semana. Para a parcial, foram considerados mais de 116,8 mil votos na enquete do DCI.

Veja o gráfico com os resultados da enquete:

O resultado do DCI é confirmado na enquete do UOL e Bárbara é quem está na frente para sair do BBB 22. Ela recebeu 73,32% dos votos e lidera a eliminação: a diferença da porcentagem de Bárbara entre a parcial do DCI e do UOL é de apenas 6,03% de votos.

Natália está na segunda posição de mais votada com 16,58% dos votos e Arthur Aguiar, que está em seu segundo paredão consecutivo, aparece na terceira posição com 10,10% dos votos do público.

Porcentagem BBB 22 paredão

Apesar das parciais do DCI e UOL, a porcentagem final do paredão do BBB 22 será anunciada por Tadeu Schmidt somente no momento da eliminação. As parciais da enquete servem como um espelho da opinião do público.

Veja a evolução da votação do BBB nas principais enquetes da internet nesta segunda-feira, 14 de fevereiro:

08h00 | Bárbara: 84,89% dos votos; Natália: 8,13% dos votos; Arthur Aguiar: 6,98% dos votos.

13h00 | Bárbara: 83,88% dos votos; Natália: 8,94% dos votos; Arthur Aguiar: 7,17% dos votos.

17h00 | Bárbara: 83,52% dos votos; Natália: 9,29% dos votos; Arthur Aguiar: 7,19% dos votos.

21h00 | Bárbara: 82,46% dos votos; Natália: 10,32% dos votos; Arthur Aguiar: 7,22% dos votos.

Como foi a formação do Paredão

A formação do quarto paredão do BBB 22 foi formado durante o programa ao vivo do último domingo, 13 de fevereiro. A reunião de condomínio dos participantes foi comandada por Jade Picon, que é a líder pela segunda semana consecutiva. Veja como os participantes foram parar no paredão.

Arthur Aguiar: o ator foi votado pela líder, Jade Picon. Essa foi a segunda vez que a influenciadora mandou o brother direto para o paredão. Ele não teve a chance de fazer a prova ‘Bate e Volta’.

Natália: a sister foi para o paredão como o nome mais votado da noite, com 6 votos. Veja quem votou em quem.

Bárbara: participante foi o alvo de Arthur Aguiar no contragolpe. Ela disputou a prova Bate e Volta, mas perdeu para Laís.

Que horas começa o BBB: eliminação será na terça

A quarta eliminação da edição será anunciada na próxima terça-feira, 15 de fevereiro. O programa será transmitido ao vivo, logo depois da novela ‘Um Lugar Ao Sol’, às 22h35 (horário de Brasília).

O programa será transmitido no canal aberto da TV Globo e no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora que oferece planos a partir de R$ 24,90 por mês.

Programação BBB 22

Veja o que vai acontecer no BBB 22 nos próximos dias, depois da entrada de Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro, para o elenco final do reality:

Terça-feira (15/02): Noite de eliminação. Essa será a quarta baixa no reality;

Quarta-feira (16/02): Festa do Líder;

Quinta-feira (17/02): Prova do Líder;

Sexta-feira (18/02): Festa com Show ao vivo;

Sábado (19/02): Prova do Anjo

Domingo (20/02): Formação do 5º paredão.

Leia também:

As últimas notícias do BBB 22 no DCI