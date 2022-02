Jogo da Discórdia BBB 22 hoje: como será a dinâmica de segunda (7/2)

O Jogo da Discórdia da semana no BBB 22 é um sucesso e ficou conhecido pelo público por ‘colocar fogo’ no BBB 21.

Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro, e isso significa que os participantes do BBB 22 se reúnem para mais um Jogo da Discórdia no reality. A brincadeira acontece depois da formação do terceiro paredão do reality, disputado por Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva, e já é conhecida do público. Entenda como será a dinâmica ao vivo desta semana.

Qual vai ser o Jogo da Discórdia no BBB 22 esta semana?

O Jogo da Discórdia do BBB 22 desta segunda, dia 7, será a partir das 22h35, mas não será inédito. Boninho, diretor de variedades da Rede Globo, escolheu a dinâmica realizada no BBB 21, onde os participantes terão que colar adjetivos uns nos outros durante a dinâmica.

A brincadeira que aconteceu no BBB de 2021 ficou conhecida como um dos que mais gerou confusão dentro da casa e alguns participantes chegaram a chorar com o clima pesado que se instalou na casa mais vigiada do Brasil depois do programa.

Apesar de sua fama ser de causador de confusão, o Jogo da Discórdia desta semana é bem simples: um por vez, os participantes serão chamados por Tadeu Schmidt para participar e deverão escolher dois adjetivos distribuídos em um quadro para descrever os colegas de confinamento. No quadro, no entanto, só terão adjetivos negativos, como ‘Duas Caras’, ‘Inútil’ e ‘Oportunista’.

Com os adjetivos já escolhidos, os confinados terão que colá-los na testa dos concorrentes – podendo ser os dois adjetivos na mesma pessoa ou um em cada um -, que estarão com suportes colantes para receber as palavras. Além de colocar o adjetivo em outra pessoa, o participante da rodada também precisará explicar as questões que motivaram sua escolha.

Os conflitos estão ganhando força dentro do BBB 22 e a situação promete esquentar durante o Jogo da Discórdia. Durante a tarde desta segunda-feira, antes do programa começar, Vinícius comentou sobre as intenções da produção do reality com a dinâmica desta semana. “Eles não querem ninguém leve”, disse. Em resposta, Jade Picon, que é a líder, brincou: “Roupas pesadas e salto para pisar na cara”.

Como assistir o BBB 22 ao vivo?

O Jogo da Discórdia do BBB 22 será transmitido, ao vivo, às 22h35 (horário de Brasília), depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. É possível assistir ao programa tanto na TV quanto na internet.

Na TV não tem segredo: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo. Assim, será possível ver toda a interação dos brothers ao vivo e o resumo de tudo o que aconteceu ao longo do dia no programa.

No entanto, também é possível assistir o BBB 22 na internet, usando uma conta no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora e que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês. Com uma conta ativa, basta visitar o endereço www.globoplay.com e escolher entre as duas opções de transmissão online, que são o mesmo sinal da TV ou o acesso aos sinais exclusivos das câmeras distribuídas dentro da casa, no estilo Pay-Per-View.

O Jogo da Discórdia é o programa de toda segunda-feira no BBB 22. Veja o cronograma com os eventos da semana no reality:

Domingo: Formação de Paredão.

Segunda-feira: Jogo da Discórdia.

Terça-feira: Noite de Eliminação.

Quarta-feira: Festa do Líder.

Quinta-feira: Prova do Líder.

Sexta-feira: Festa com Show ao vivo.

Sábado: Prova do Anjo.

