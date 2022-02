Jogo da Discórdia BBB 22: qual adjetivo cada um recebeu hoje

Veja como foi o Jogo da Discórdia da semana no BBB 22. Dinâmica acontece antes da segunda eliminação do reality.

O clima esquentou na casa mais vigiada do país e os brothers e sisters viveram mais um Jogo da Discórdia no BBB 22. A dinâmica na noite de segunda, 31, convidou os participantes a darem adjetivos negativos uns aos outros. Veja como foi a dinâmica desta semana.

Jessilane, Natália e Rodrigo estão no paredão, quem deve sair? Vote na enquete do DCI e opine.

Como foi o Jogo da Discórdia no BBB 22

O jogo da discórdia do BBB 22 teve cinco adjetivos: não faz falta; já me decepcionou. palestrinha; atrapalha meu jogo; tem medo de se comprometer; não é confiável.

Para Natália: Bárbara é a Palestrinha, Maria é alguém que já a decepcionou e Eslovênia tem medo de se comprometer.

Para Jessilane: Eslovênia, Jade Picon e Eliezer já a decepcionou.

Para Rodrigo: Douglas Silva já o decepcionou, Naiara Azevedo tem medo de se comprometer e Arthur Aguiar não é confiável.

Para Arthur Aguiar: Rodrigo não é confiável, Maria e Vinícius já o decepcionaram.

Para Maria: Naiara Azevedo e Pedro Scooby têm medo de se comprometer e Arthur Aguiar e Jade Picon não são confiáveis.

Para Laís: Natália já a decepcionou, Naiara Azevedo tem medo de se comprometer e Pedro Scooby é Palestrinha.

Para Naiara Azevedo: Maria, Rodrigo são Palestrinhas e Jade Picon tem medo de se comprometer.

Para Eslovênia: Natália não é confiável, Naiara Azevedo tem medo de se comprometer e Rodrigo já a decepcionou.

Para Bárbara: Naiara Azevedo e Pedro Scooby têm medo de se comprometer e Rodrigo é palestrinha.

Para Lucas: Jade Picon tem medo de se comprometer, Bárbara já o decepcionou e Brunna não faz falta no programa.

Para Brunna Gonçalves: Naiara Azevedo tem medo de se comprometer, Lucas não faz falta e Rodrigo já a decepcionou.

Para Jade Picon: Naiara Azevedo é palestrinha; Maria e Linn a decepcionaram.

Para Tiago Abravanel: Natália tem medo de se comprometer; Naiara e Rodrigo já o decepcionaram.

Para Eliezer: Natália já o decepcionou; Pedro Scooby atrapalha o jogo; e Naiara Azevedo tem medo de se comprometer.

Para Pedro Scooby: Bárbara tem medo de se comprometer; Naiara Azevedo é palestrinha; e Rodrigo já o decepcionou.

Para Linn da Quebrada: Pedro Scooby; Naiara Azevedo tem medo de se comprometer; e Douglas atrapalha seu jogo.

Para Paulo André: Linn e Natália já o decepcionaram; e Naiara Azevedo tem medo de se comprometer.

Para Vinícius: Natália já o decepcionou; Arthur Aguiar atrapalha seu jogo; e Rodrigo tem medo de se comprometer.

Para Douglas Silva: Vinícius tem medo de se comprometer; Eliezer atrapalha seu jogo; e Rodrigo já o decepcionou.

Eliminação será amanhã (01/02)

Como já é costume no reality, o jogo da discórdia no BBB 22 antecede a eliminação da semana. Isso significa que amanhã, terça-feira (01), um dos participantes do programa deixará o confinamento e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para assistir a noite de eliminação na TV, basta sintonizar no canal aberto da Globo às 23h30 (horário de Brasília), quando está programado para começar o reality na terça-feira, 01 de fevereiro.

No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

