Jogo da Discórdia BBB 22: quem é o manipulador e o traidor da edição?

Mais um Jogo da Discórdia BBB 22 movimentou o elenco do maior reality do país nesta segunda-feira, 14 de março. Os participantes se reuniram no gramado da casa mais vigiada do Brasil para mais uma dinâmica que elevou o clima no reality e, desta vez, tiveram que definir qual participante é o manipulador, traidor ou medroso da edição.

Arthur Aguiar foi o nome mais criticado da semana, com 4 indicações como o manipulador da edição. Veja as escolhas de cada um dos participantes nesta semana.

Jogo da Discórdia BBB 22 completo hoje

O Jogo da Discórdia BBB 22 desta semana convidou os participantes do maior reality da TV a distribuírem adjetivos uns para os outros. A dinâmica aconteceu durante o programa ao vivo de segunda-feira, 14 de março, e antecede mais uma eliminação no reality. Cada participante teve que flechar um participante com um dos 3 adjetivos negativos disponíveis na dinâmica: Manipular, Traidor ou Medroso. Veja as escolhas da semana:

Pedro Scooby no Jogo da Discórdia BBB 22 foi o primeiro a participar e disse que Lucas é o traidor da edição. O surfista falou sobre ter sido alvo do líder da semana no paredão e reclamou que se sentiu pessoalmente atacado com a justificativa de Lucas ao mandar Pedro para o paredão: o líder disse que Pedro Scooby faz descaso com o jogo e não se importa de estar no BBB.

Gustavo, que também está no paredão desta semana, disse que Linn da Quebrada é a principal manipuladora da edição. Para ele, Lina consegue influenciar opiniões levantando bandeiras dentro do programa, reclamando que a participante deu a entender na semana anterior que DG era machista no programa. Ele pediu para a cantora tomar cuidado com as palavras, destacando que o poder de manipulação da participante pode ser um problema.

Vinícius disse que Gustavo é o manipulador da edição no Jogo da Discórdia do BBB 22 esta semana. O emparedado disse que o participante chegou no reality por meio d casa de vidro querendo manipular toda a casa.

Jessilane acha que Pedro Scooby é manipulador e destacou algumas situações na qual o surfista usou algumas de suas falas para distorcer sua opinião e transformar o posicionamento da sister em algo negativo. Ela disse que o Jogo da Discórdia BBB 22 é a chance ideal para falar o que pensa sobre os participantes emparedados como forma de dar um toque.

Eslovênia no no Jogo da Discórdia BBB 22 destacou Arthur Aguiar como o manipulador da edição, explicando que ele consegue usar palavras a seu favor para manter-se coerente mesmo manipulando os participante. Ela contou que ele usa partes pequenas de acontecimento isolados para criar verdades dentro do reality e fazer com que o restante dos participantes do reality acreditem em tudo o que diz.

Laís concordou com Eslovênia e acha que Arthur é o manipulador da edição, destacando que ele tenta manipular inclusive o público. Ela disse que ele se faz de coitado e tenta fazer as coisas soarem mais confortáveis para ele. Os participantes protagonizaram uma discussão e Arthur disse que Laís é forçada e se transforma durante a edição ao vivo para se aparecer com o público.

Arthur, por sua vez, assumiu a palavra e atacou Lucas – o líder da semana. O ator acha que o participante foi traidor e desleal no programa ao mudar de ideia sobre suas alianças no reality e criar planos por baixo dos panos, mencionando que Lucas estava arquitetando um paredão para Tiago Abravanel mesmo Arthur sendo um de seus maiores aliados no programa. Para Arthur no Jogo da Discórdia BBB 22, Lucas externou um plano e para os outros participantes, o plano era diferente.

Linn da Quebrada acha que Arthur é manipulador porque ele consegue manipular as próprias palavras para fazer as coisas mais benéficas para ele. Lina destacou que Arthur quebra acordos quando suas manipulações não dão certo. O ator não gostou do posicionamento de Linn no Jogo da Discórdia BBB 22 da semana e eles protagonizaram uma pequena discussão no programa.

Lucas no no Jogo da Discórdia BBB 22 acredita que Eliezer seja o medroso do BBB 22. Ele falou sobre o participante não conseguir se posicionar e preferir bater nos mesmo alvos para evitar se indispor com outros participantes. Eliezer contou que sua decisão de atacar Lucas na dinâmica como uma estratégia para tornar a situação que aconteceu entre eles pública.

Douglas Silva, que ganhou um carro na prova Bate e Volta, disse que Linn da Quebrada é manipuladora. Ele disse que ela gosta de se envolver e tentar controlar questões que não fazem parte dos assuntos da participante. Para ele, ela se envolve em situações para aparecer.

Paulo André escolheu Lucas para atacar. O atleta disse que o líder da semana é traidor porque muda de posicionamento dentro do confinamento, foi para o grupo dos meninos e depois virou as costas colocando Pedro Scooby na berlinda. PA disse que sentiu que a indicação do líder foi uma traição porque foi de surpresa e não houve uma conversa entre os participantes.

Natália no no Jogo da Discórdia BBB 22 disse que Arthur é manipulador e destacou que o jogador é muito bom no que faz, inclusive em manipular ideias dentro e fora do BBB 22. Ela mencionou a questão entre Lucas e Arthur, destacando que declarar que Lucas foi traidor no reality ou votar em Scooby. Para ela, ele atacar Lucas foi uma estratégia para manipular os meninos contra o participante.

Eliezer fechou o Jogo da Discórdia do BBB 22 esta semana acusando Jessilane de ser medrosa no reality. Ele diz que a participante evita criar conflitos e seguir atacando sempre as mesmas pessoas nas dinâmicas do programa.

Parcial quem sai do BBB 22

A parcial da enquete do BBB 22 já indica o eliminado. Com mais de 161 mil votos, a parcial da enquete BBB 22 no UOL aponta para a eliminação de Vinícius. O participante é apontado com o 8º eliminado com 71,73% dos votos. Se realmente for eliminado, o participante será mais uma baixa do quarto lollipop. Ele foi parar na berlinda ao ser puxado por Gustavo, que foi votado por Eliezer – que ganhou o poder de mandar um participante ao paredão ao ser vetado da prova do líder.

Gustavo é que ocupa a segunda posição de mais votado. Ele recebeu 21,27% dos votos, mas não corre risco de ser eliminado de acordo com a votação: a diferença entre ele e Vinícius é de mais de 50,4% dos votos.

O participante que corre menos risco de sair do BBB 22 nesta semana é Pedro Scooby. O surfista foi apontado como o eliminado com apenas 7% dos votos.

Quando vai acabar o BBB 22

Neste ano, o BBB 22 terá 100 dias de duração – informação que foi anunciada pela Rede Globo já durante a edição. Sendo assim, a grande final do reality está marcada para o dia 26 de abril de 2022, última terça-feira do mês. O reality será transmitido na TV Globo e Globoplay às 22h15 (horário de Brasília), depois do capítulo de Pantanal, próxima novela das 21 horas.

Na TV, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da emissora. Na internet, é preciso ter uma conta no Globoplay, que oferece assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês e dá acesso tanto à programação da emissora e também a um catálogo com filmes e séries famosos. Por lá, é possível assistir ao mesmo sinal da TV Globo e também ao sinal das câmeras exclusivas que ficam espalhadas no confinamento, estilo Pay-per-view.

Para assinar o serviço, basta visitar o endereço www.globoplay.globo.com.

