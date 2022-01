Último post de Elza Soares fez torcida a Linn da Quebrada no BBB 22

Um dos nomes mais importantes da música nacional, Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20 de janeiro, aos 91 anos. Apesar da idade elevada, a cantora era bastante ativa nas redes sociais e, em sua última publicação em vida, Elza comemorou a entrada de Linn da Quebrada para o BBB 22.

Linn da Quebrada tinha a torcida de Elza Soares no BBB 22

A última publicação de Elza Soares no Twitter, que era administrado pela própria cantora, foi sobre a 22ª edição do Big Brother Brasil, o maior reality da TV. Considerada a cantora do milênio, Elza falou o programa no último dia 14 de janeiro e comemorou a confirmação do nome de Linn da Quebrada entre os participantes do BBB 22. “Arrebenta, menina. Te amo”, escreveu a cantora ao compartilhar o anúncio do nome da participante do reality. Veja a publicação:

Linn e Elza eram bastante próximas e não era raro ouvir uma falando sobre a outra em entrevistas e shows. As duas chegaram a trabalhar juntas no projeto intitulado ‘Meu Bairro, Minha Língua’, desenvolvido pelo Museu da Língua Portuguesa. O projeto contou o desenvolvimento artístico de alguns materiais que passaram a compor o acervo do museu, como com uma música inédita, uma série online e um videoclipe.

Depois da confirmação da morte de Elza, os administradores responsáveis pelos perfis de Linn da Quebrada enquanto a participante está no BBB 22 usou a visibilidade da sister para homenagear a cantora de 91 anos. De acordo com a publicação, Elza era uma das principais referências de Linn na música brasileira e sua voz ecoará por toda a eternidade. “Sua voz e seu legado, são de uma importância incomensurável na vida de todas nós e da nossa Linn, que sempre foi tão generosamente recebida e acolhida por ela”, escreveram.

Confinada na casa do BBB 22, Linn da Quebrada não sabe sobre a partida da amiga. Nas redes sociais, o nome de Elza Soares tornou-se o assunto mais comentado desta quinta-feira, 20 de janeiro.

Conheça as músicas de Elza Soares

Linn da Quebrada entrou para o confinamento nesta quinta-feira (20)

Linn da Quebrada foi confirmada no elenco do Big Brother Brasil junto dos demais participantes do reality, no dia em que Elza Soares usou as redes para falar sobre o tema, mas acabou ficando de fora da estreia. Integrante do time Camarote na edição deste ano, Linn testou positivo para a Covid-19 enquanto estava no pré-confinamento do reality. Por isso, a cantora permaneceu fora do programa e só entrou na tarde desta quinta-feira, 20 de janeiro.

Tanto Linn quanto Jade Picon e Arthur Aguiar, que também foram infestados pela doença antes de entrar no Big Brother Brasil, foram acompanhados pela equipe médica da Globo e só puderam se juntar aos demais competidores pelo prêmio de R$ 1,5 milhão depois de quase uma semana da estreia do reality.

A morte de Elza Soares aconteceu pouco depois da entrada oficial de Linn da Quebrada para a casa do BBB 22, às 15h45 (horário de Brasília). A cantora morreu de causas naturais, em sua casa, no Rio de Janeiro. Leia o comunicado oficial emitido pela assessoria de Elza Soares:

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”.

Como assistir ao BBB 22?

O BBB 22 está a todo vapor e é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22h40 (horário de Brasília), tanto na TV aberta quanto na internet.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público.

Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento. O acesso é exclusivo aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 na assinatura anual.

Leia também: Documentário de Linn da Quebrada: onde assistir ‘Bixa Travesty’?