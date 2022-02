Lucas venceu a 5ª prova do líder do BBB e no domingo, 20 de fevereiro, ele terá que indicar um participante para a berlinda. Quem Lucas vai mandar para o paredão do BBB 22? O brother já trabalha com 4 nomes e pode mudar os rumos do reality.

Lucas vai mandar quem para o paredão do BBB 22?

Lucas vai mandar Jade Picon, Laís, Larissa ou Brunna Gonçalves para o paredão do BBB 22, nesta ordem de prioridade. Ele também pensou em indicar Gustavo para a berlinda, mas ficou com receio de que houvesse contragolpe e ele puxasse Eslovênia para a berlinda. A revelação foi feita durante uma conversa com Arthur, na manhã desta sexta (18), no quarto do líder.

“Não vou indicar alguém que está no meu TOP 10. E é mais ou menos isso que as pessoas esperam. Quem está aqui, tem noção de que eu não votaria. A não ser que eu quisesse fazer uma jogada muito maluca, mas não faz sentido fazer isso”, disse o novo líder.

O estudante de medicina organizou os bonequinhos de seus possíveis indicados na mesa tática. “Daí, qualquer pessoa que eu indicar, é sem remorso algum”, concluiu.

Quem ganhou a prova do líder BBB 22?

Lucas ganhou a prova do líder no BBB 22. Na disputa, cadê brother tinha direito a 3 chances de acertar no gol, que valia 72 pontos. Caso a bola caísse na canaleta, os participantes podiam marcar outros pontos, entre 10 e 50.

A primeira fase foi classificatória. Os quatro brothers que marcassem mais pontos avançavam para a final. Foi o caso de Lucas, Eslovênia, Gustavo e Tiago Abravanel.

Quem marcasse menos pontos iria direto para a xepa. Jessilane foi a que menos pontuou e vai ficar no grupo menos privilegiado pela quinta semana seguida.

Na final, Lucas marcou 122 pontos e deixou os adversários para trás. Gustavo marcou 30 pontos, Abravanel 20 e Eslovênia 0.

Ele escolheu Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas e Arthur para o VIP. Todos os outros brothers ficaram na xepa.

Quando será a prova do anjo?

A prova do anjo será realizada no próximo sábado, 19 de fevereiro. A disputa não tem horário certo para começar, mas costuma ter início por volta das 12h.

Antes disso, o público vai conferir a corrida dos brothers para atender o big fone. O telefone instalado no jardim da casa vai tocar pela primeira vez durante o programa ao vivo desta sexta-feira. Quem atender indica alguém imediatamente ao paredão.

Por isso, a próxima festa será no sábado. Depois de duas semanas sem shows, o cantor Thiaguinho fará uma apresentação especial para os brothers.

O paredão triplo será formado no domingo, como de costume. Anjo imuniza um e líder indica um. Em seguida, a casa será divida em três grupos: cada time indica, em consenso, um participante de um dois grupos.

Os indicados pela casa e pelo big fone participam da prova bate e volta.

