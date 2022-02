Votação BBB 22: como votar para eliminar Arthur, Bárbara ou Natália

Paredão foi formado no domingo (13), depois do resultado da Casa de Vidro.

O quarto paredão do Big Brother Brasil 2022 está formado e a votação já está a todo vapor. Para eliminar Bárbara, Arthur ou Natália do programa da TV Globo é necessário tomar uma atitude e votar na votação BBB 22. Para quem nunca participou de uma berlinda do programa, é bom aprender o passo a passo para poder ajudar o seu participante favorito, ou prejudicar aquele desafeto.

Enquete BBB 22: Bárbara, Arthur ou Natália, vote em quem deve sair

Como votar na votação BBB 22

Apenas a votação oficial do BBB 22 conta para a eliminação de alguém, então é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “bbb” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 22, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, já escolheu se vai votar na votação BBB 22 em Bárbara, Arthur ou Natália? Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O sistema informará que seu voto foi computado e você poderá repetir o processo quantas vezes quiser.

Aplicativo

Para quem prefere usar o aplicativo do Gshow, será necessário procurar pela versão mobile na loja de aplicativos do seu celular. Depois de completar a instalação, entre e clique em “cadastre-se” na lateral inferior direita, caso ainda não tenha cadastro.

Depois que estiver com o login e senha em mãos, o processo irá acontecer da mesma maneira que o site. Clique na aba do Big Brother Brasil, depois na enquete de votação do BBB 22 e clique em um dos participantes. Depois selecione a caixinha “sou humano” e seu voto será computado. Pelo aplicativo também não há limite de votos.

Quem escapou da votação do BBB 22?

Laís foi a sortuda que conseguiu fugir da votação popular esta semana, a médica venceu a prova bate e volta na noite de formação de berlinda e escapou do paredão. A sister havia caído na berlinda ao ser puxada por Natália em um contragolpe.

O destino da goiana era cair no paredão esta semana, Arthur também queria puxá-la em um contragolpe, mas como o ator ganhou seu direito de contra atacar depois de Natália, ele precisou escolher Bárbara. Mesmo com dois participantes querendo Laís na berlinda, a participante escapou com uma prova de sorte.

Arthur foi parar no paredão por causa da líder Jade Picon, que o indicou pela segunda semana consecutiva. Por conta das regras do jogo, ele não pôde participar da prova bate e volta da semana. Natália está na berlinda porque recebeu 6 votos e foi a sister mais citada pelos confinados durante a formação de paredão.

Quando é a eliminação

O resultado do quarto paredão da temporada será amanhã, terça-feira (15). De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa de eliminação deve começar às 22h35, depois da novela Um Lugar ao Sol, e ficará no ar até 23h55.

Além da eliminação, os programas de terça-feira exibem os quadros de humor “O Brasil Tá Vendo” e “C.A.T. BBB”, nesta temporada comandado por Dani Calabresa.

Quem saiu do BBB 22 até agora – Até o momento três participantes foram eliminados do programa, Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo. A cantora sertaneja foi a única do camarote que deixou o reality show por enquanto. Na primeira votação do BBB 22, Luciano perdeu a disputa para Naiara e Natália, já Rodrigo foi ao paredão contra Natália e Jessilane. No paredão da semana passada, Naiara competiu contra Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Quem deve ser o próximo eliminado, Bárbara, Arthur ou Natália? Aprenda a votar na votação BBB 22 e mande um dos participantes para casa!

Programação da semana

Segunda-feira (14/02): jogo da discórdia;

Terça-feira (15/02): resultado da votação do BBB 22;

Quarta-feira (16/02): festa do líder Jade Picon;

Quinta-feira (17/02): prova do líder da semana;

Sexta-feira (18/02): festa;

Sábado (19/02): prova do anjo;

Domingo (20/02): almoço do anjo, formação do quinto paredão e prova do bate e volta.

Leia também

Quem votou em quem na 4ª berlinda