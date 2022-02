Quem sai do BBB 22 terça feira: parcial já indica resultado do paredão

Arthur, Natália e Bárbara estão na berlinda da semana, quem sai do BBB 22 terça-feira (15)? Para conferir como anda a votação neste quarto paredão da temporada, consultamos duas parciais nesta manhã de segunda-feira (14) para descobrir de que lado o público está nesta briga.

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair

Quem sai do BBB 22 na terça-feira segundo o UOL?

Bárbara é quem sai terça-feira segundo a parcial da enquete BBB 22 do UOL, a sister está na liderança da votação com uma grande folga em relação as porcentagens dos colegas de confinamento. Em consulta às 07h09 de hoje, segunda-feira (14), a sister apareceu com 78,62% dos votos para sair.

A segunda posição no ranking de votação é Natália, que por enquanto soma 14,37%. A diferença do primeiro lugar para o segundo está de 64,25%.

Arthur está tranquilo na lanterna da votação para ver quem sai do BBB 22 na terça-feira. O ator soma até então 7% na parcial. No total, foram contabilizados até agora mais de 54 mil votos.

Como votar

Para votar e eliminar Arthur, Natália ou Bárbara, que é quem sai do BBB 22 na terça-feira segundo a parcial, é necessário votar em um dos emparedados. Para isso, será necessário ter cadastro no site oficial do programa, o Gshow.

Caso ainda não tenha, crie um no site ou aplicativo do reality show. Depois, acesse a enquete BBB 22 na página do Big Brother Brasil e vote no participante que menos gosta, é bom lembrar que na Globo as votações são para sair, então cuidado para não cometer nenhum erro.

Depois que selecionar o nome de quem quer votar, passe pela verificação de robôs no botão “sou humano” e pronto! Agora é só aguardar a mensagem que informa que o voto foi computado e depois de repetir quantas vezes quiser.

Porcentagens da votação do BBB 22 na parcial do DCI

A parcial da enquete BBB 22 do DCI repete o mesmo cenário mostrado no UOL, ou seja, Bárbara em primeiro e com as maiores chances de sair, Natália em segundo e Arthur na lanterna do ranking.

Dos mais de 67 mil votos computados até agora, 81,07% deles são para Bárbara. Bastante ameaçada neste paredão, Bárbara está 66,99% a frente de Natália, que vem na segunda posição com 14,08%.

De acordo com a parcial, Arthur pode respirar tranquilo, pois não é quem sai do BBB 22 amanhã, terça-feira. Ele soma até então apenas 4,84% dos votos.

Como foi formado o paredão

Arthur foi o primeiro brother a se tornar emparedado esta semana, o ator foi a indicação da líder Jade Picon, que também o enviou para a berlinda na semana passada. Depois, foi a vez da casa fazer suas indicações no confessionário, a mais votada foi Natália, que recebeu 6 votos no total.

Tanto Natália quanto Arthur ganharam o direito ao contragolpe, a designer de unhas puxou Laís para a berlinda e Arthur levou Bárbara. Após a votação da noite, foi realizada a prova bate e volta, Laís venceu a disputa e escapou do paredão. Paulo André, Gustavo, Douglas Silva e Larissa estavam imunes durante a formação de berlinda da semana.

Veja quem votou em quem:

Tiago Abravanel votou em: Natália

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby

Eliezer votou em: Natália

Eslovênia votou em: Natália

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Lucas

Natália votou em: Laís

Vinícius votou em: Natália

Arthur Aguiar votou em: Laís

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Natália

Paulo André votou em: Linn da Quebrada

Maria votou em: Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em: Pedro Scooby

Douglas Silva votou em: Laís

Larissa e Gustavo votaram em: Brunna Gonçalves

Que horas começa a eliminação do BBB 22 na terça-feira?

O BBB 22 de amanhã, terça-feira (15), em que alguém sai do reality show, vai começar às 22h35, depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com o cronograma oficial da emissora. É previsto que o programa comandado por Tadeu Schmidt fique no ar durante 1 hora e 20 minutos e acabe às 23h55, horário em que começa o Profissão Repórter.

Para assistir ao vivo a noite de eliminação, sintonize na TV Globo de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros, ou opte pela Globoplay. A plataforma streaming permite que qualquer um assista de graça a programação em tempo real do canal, porém, é necessário a criação de um cadastro antes.

