Natália foi expulsa do BBB 22? Web vê agressão em Jessi

Natália surtou durante a festa do líder Lucas realizada na madrugada desta quinta-feira (17). Durante a confusão, a sister brigou com Linn da Quebrada, chutou portas, jogou cadeiras e ainda bateu com a mão no rosto de Jessilane. O público aponta que, intencionalmente ou não, o ato da modelo pode ser considerado agressão e pedem um posicionamento da Globo. Natália foi expulsa do BBB 22? Veja o que rolou.

Natália foi expulsa do BBB 22?

Natália ainda não foi expulsa do BBB 22 e não se sabe se a Globo realmente tomará alguma providência, após a moça supostamente acertar o rosto de Jessilane durante a confusão.

A modelo exagerou na bebida e começou a gritar com Linn da Quebrada, uma de suas mai ores aliadas no jogo. A sister disse estar se sentindo excluída do grupo das ‘comadres’. Visivelmente alterada, Natália começou a gritar, chorar, chutar portas e até arremessou cadeiras. Ela precisou ser contida por Laís e Jessilane, e a produção a proibiu de beber mais drinks alcóolicos.

Em determinado momento da briga, Natália acertou o rosto da professora de biologia. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e parte do público começou a pedir a expulsão da mineira.

Assista ao momento em que Natália bate no rosto de Jessilane:

Dá pra ver nesse vídeo a mão dela, se foi intencional ou não, mas agrediu. Maria foi expulsa por muito menos pic.twitter.com/6ic060ey21 — Taisa. (@TaisaComenta) March 17, 2022

“Se Hariany foi expulsa no mesmo contexto de está alcoolizada se aplica a Natália pois ela bateu no rosto da Jessy”, escreveu um internauta. “O povo querendo passar pano pra Nathália…a Ana Paula encostou na cara do Renan, na edição dela, e foi expulsa! A Nathália virou a cara da Jessi pra trás gente kkkkkkkkkk Pelo amor de Deus! #BBB22 #Expulsao”, postou outro fã do programa. Até agora, a Globo ainda não se pronunciou sobre os pedidos de expulsão.

Equipe de Natália se pronuncia

Com os acontecimentos da madrugada, a equipe de Natália fez um breve pronunciamento nas redes sociais. “Natália não está bem psicologicamente, vamos torcer para que tudo se resolva, que ela descanse e fique bem logo. #TeamNaty”, escreveram os administradores.

A equipe também esclareceu o mal-entendido de que a sister teria jogado o top de Lina no vaso sanitário. “O top da Lina prendeu no microfone e a mesma deixou cair na privada, ela não viu. Não foi a Natália que jogou”. Os administradores finalizaram as postagens pedindo boas energias para a confinada.

Expulsões no BBB

A audiência relembrou as expulsões de Maria, do BBB 22, e Hariany, do BBB 19, que também agrediram colegas sem intenção e acabaram sendo desclassificadas do reality.

Há cerca de um mês, a cantora e atriz foi expulsa do BBB 22 justamente por bater com um balde d’água na cabeça de Natália durante uma dinâmica do jogo da discórdia. Em um primeiro momento, Maria afirmou que foi um acidente, mas no dia seguinte admitiu ter agido de forma agressiva.

Em 2019, Hariany foi expulsa do programa após uma discussão com Paula. As duas estavam sob efeito de álcool, e a sister empurrou a loira, que caiu e ficou no chão.

Ao longo da história do programa, sete brothers foram desclassificados por quebrarem as regras do programa: Daniel Echaniz (BBB 12), Ana Paula Renault (BBB 16), Marcos Harter (BBB 17), Fábio Alano (BBB 19), Vanderson Brito (BBB 19), Hariany (BBB 19) e Maria (BBB 22).

