O anjo é autoimune no BBB 22 hoje? Veja como será o paredão

Com a mudança das regras a cada semana, o público quer saber se o anjo é autoimune o BBB 22 hoje e como será a formação do 13º paredão da temporada. A disputa pelo colar da imunidade ocorreu na tarde desta sexta-feira e quem ganhou o surfista Pedro Scooby.

O anjo é autoimune no BBB 22 hoje?

Nessa semana o anjo não é autoimune e isso quer dizer que Pedro Scooby terá que imunizar um dos colegas de confinamento. O anjo é o primeiro a começar a dinâmica da formação do paredão e o brother terá que escolher entre Paulo André, Gustavo, Arthur, Eliezer, Natália, Jessi e Linn.

A casa vota no confessionário, mas dessa vez para salvar um amigo da votação popular. O menos votado para ser salvo estará emparedado e terá direito a um contragolpe. Não haverá prova bate-volta.

Na berlinda de hoje, o dono do colar da imunidade imunizará um brother. Depois, é hora do líder Douglas Silva indicar outro participante.

Como será a formação de paredão

Anjo imuniza um

Líder indica um

Cada um da casa vai ao confessionário pra salvar um do paredão

O menos votado pra ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe.

Quem está no castigo do monstro?

Scooby escolheu Natália e Eliezer para cumprirem o castigo do monstro, que essa semana se chama ‘rei e rainha’. Os dois castigados devem permanecer em pé no tabuleiro com peças de um jogo de xadrez. Ao ouvir o sinal do monstro, apenas um deles poderá deixar o local para descansar, enquanto o outro deve permanecer lá. Quando o sinal tocar novamente, quem saiu deve voltar se juntar ao parceiro.

Eles também perdem 300 estalecas cada e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. O monstro deve durar apenas até a formação de paredão desta sexta.

O anjo da semana também ganha um almoço especial, realizado no domingo. Pedro Scooby poderá escolher três brothers para acompanhá-lo durante a refeição. Ele também assiste a um vídeo gravado pela família e amigos para matar as saudades.

Os melhores momentos do castigo do monstro devem ser exibidos durante o programa ao vivo desta sexta; já o almoço vai ao ar no domingo.

No domingo, haverá a formação de um novo paredão, mas não haverá uma nova prova do anjo. Com o reality em ‘modo turbo’, nem todas as berlindas contam com o poder do colar da imunidade. Na última semana, Jessilane foi a vencedora da disputa e o anjo foi autoimune – ou seja, ela não poderia ser votada nem pelo líder e nem pela casa. O paredão, no entanto, era falso e foi vencido por Arthur Aguiar.

