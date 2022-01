O que é pipoca e camarote no BBB 22: entenda a diferença

Thelma e Juliette, ganhadoras do BBB, fizeram parte do grupo “anônimos”

Mais uma edição do Big Brother Brasil no ar, mas afinal, o que é pipoca e camarote no BBB 22? A divisão de grupos do elenco começou em 2020 e trouxe nomes famosos, mas quem ganhou as últimas temporadas foram pessoas anônimas. Entenda como funciona o programa.

O que é pipoca e camarote no BBB 22

Os participantes do BBB são divididos por grupos de Camarote (10 pessoas famosas) e Pipoca (10 pessoas anônimas). Mas a divisão fica só nisso mesmo. O jogo corre normalmente para todo o elenco, sem privilégios. Do lado de fora, os conhecidos do público podem até sair na frente em relação ao número de seguidores, mas vale lembrar que Juliette e Thelma eram do grupo “anônimos”.

Famosos ou não, o objetivo no BBB é o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro zero quilômetro. Entre nomes famosos que já estiveram no elenco estão Karol Conká, Projota, Manu Gavassi, Babu, Pyong Lee e Fiuk, entre outros.

Participantes BBB22

Naiara Azevedo – Cantora Tiago Abravanel – Ator e apresentador Linn da Quebrada – cantora e atriz Douglas Silva – Ator Jade Picon – Empresária e influencer Maria – Atriz e cantora Brunna Gonçalves – Bailarina e influencer Paulo André – Atleta olímpico Pedro Scooby – Surfista Arthur Aguiar – Ator e cantor Vinicius – Bacharel em direito Natália – Modelo e designer de unhas Rodrigo – Gerente comercial Bárbara – Relações públicas e modelo Lucas – Engenheiro e estudante de medicina Eslovênia – Estudante de marketing e modelo Eliezer – Designer e empresário Jessilane – Bióloga e professora de biologia Luciano – Ator e bailarino Laís – Médica

