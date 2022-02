Parcial enquete BBB 22: última prévia aponta Brunna a 5ª eliminada

Quem será o eliminado desta semana no maior reality do país? Veja o resultado parcial da última enquete BBB 22 pelo 5º paredão.

A próxima eliminação do Big Brother Brasil está prestes a acontecer e Brunna, Gustavo e Paulo André correm o risco de dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e à competição. Veja o que diz a última parcial da enquete BBB 22 sobre o resultado do paredão.

Ainda dá tempo de participar: vote em quem deve ser eliminado do BBB 22.

Parcial da enquete BBB 22 – quem sai hoje

Publicada logo depois da formação de paredão, a enquete BBB 22 do DCI perguntou quem deve ser eliminado entre os três emparedados desta semana e, com 73,37% dos votos, Brunna Gonçalves aparece como a próxima eliminada da edição. Os resultado considerado para esta parcial da enquete BBB 22 foram colhidos no começo da noite desta terça-feira, 22 de fevereiro, horas antes da eliminação.

Este é o primeiro paredão de Brunna, que foi para a berlinda como o alvo do líder da semana, Lucas Bissoli. Durante os pedidos que tem feito ao público, a dançarina disse que ainda tem muito o que mostrar para ser conhecida pelo público.

Gustavo está em sua segunda semana de confinamento. O participante da Casa de Vidro recebeu 22,16% dos votos na parcial da enquete BBB 22 desta semana e aparece na segunda posição de maior risco. No entanto, a diferença entre Gustavo e Brunna é de mais de 51% dos votos – o que aponta que o brother ainda assim está em uma posição confortável na competição.

O nome menos votado, sendo assim, é Paulo André. O participante recebeu apenas 4,47% dos votos e, no programa ao vivo, deverá ser anunciado como o terceiro colocado no paredão desta semana.

Veja a comparação dos votos recebidos pelos participantes na última parcial da enquete BBB 22:

Para a parcial, foram considerados mais de 400 mil votos. Os votos na enquete do DCI, no entanto, funcionam exclusivamente como um espelho da votação oficial. Para definir o nome do eliminado, a enquete é feita no GShow.

Votação GShow – como votar?

A votação oficial da enquete BBB 22 ficará aberta até o momento da eliminação de Brunna, Gustavo ou Paulo André. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o eliminado da semana. Depois, clicar em “Sou humano” e esperar a mensagem de confirmação da Rede Globo.

O voto pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser, mas é preciso criar um cadastro rápido, com nome e e-mail, que pode ser usado para sempre.

Entre as três opções, o mais votado deixará o confinamento ainda hoje, durante o programa ao vivo.

Que horas começa o BBB 22 hoje (22/02)?

A 5ª eliminação do Big Brother Brasil está marcada para a noite desta terça-feira, 22 de fevereiro. O programa será transmitido, ao vivo, a partir das 22h30 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol.

Para assistir ao reality e o anúncio da eliminação ao vivo, existem duas opções: na TV e na internet. Para assistir na TV é preciso sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo. Além da eliminação, a edição também vai mostrar o resumo da semana e a repercussão do Jogo da Discórdia desta semana.

Na internet, é preciso ter acesso a uma assinatura do GloboPlay, streaming da Globo e que oferece pacotes a partir de R$ 24,90 ao mês. Para ver o mesmo sinal da TV aberta é preciso clicar em “Agora na TV” e para acompanhar o Pay-Per-View, basta ir em “Acompanhe a Casa”na página do BBB 22.

