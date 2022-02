Votação já está rolando e será encerrada no programa ao vivo de terça (8) - Foto: Reprodução/ Instagram/@naiaraazevedo/@arthuraguiar /@dsilvaoficial

Parcial UOL da enquete: quem sai do BBB 22 amanhã (8/2)

Parcial UOL da enquete: quem sai do BBB 22 amanhã (8/2)

Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva foram os azarados que caíram no paredão desta semana do BBB 22. Quem vai deixar o programa amanhã, terça-feira (8)? Para descobrir de que lado o público está nesta briga, consultamos nesta manhã de segunda-feira (7) a parcial UOL quem sai.

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair!

Quem sai do BBB segundo a parcial do UOL?

Douglas Silva é apontado pela enquete UOL até o momento como o possível eliminado da terceira berlinda da edição e tem 43,42% dos mais de 41 mil votos somados até agora. No entanto, a consulta realizada às 07h11 desta segunda-feira (7) na parcial do UOL sobre quem sai também mostra que nem tudo está perdido para o ator carioca e ele aparece em uma briga acirrada contra um adversário de paredão.

Apesar de a liderança na parcial do UOL quem sai ser de Douglas, Naiara Azevedo não está fora de perigo. A cantora sertaneja está por enquanto em segundo na votação e soma 41,37% dos votos, uma diferença de apenas 2,05% do percentual de Douglas, ou seja, a famosa também corre o risco de ser eliminada.

Quem aparentemente está mais tranquilo nesta briga é Arthur Aguiar, que aparece na lanterna da parcial UOL quem sai e soma apenas 15,22%, uma grande diferença para a quantidade de votos do primeiro lugar da enquete, 28,2%.

Como foi formado o paredão

Naiara Azevedo foi a primeira participante a conquistar uma vaga na disputa por permanência desta semana, a cantora está na berlinda desde quinta-feira (3). Naiara carimbou seu passaporte para o paredão ao ser escolhida por Jade Picon para uma das quatro consequências da prova do líder, a sertaneja acabou escolhendo o pergaminho que levava alguém direto para a berlinda.

Já na noite de formação de paredão, domingo (6), Arthur Aguiar foi o primeiro brother a se tornar um dos emparedados da semana, o ator foi a indicação direta da líder Jade.

Em seguida, foram sorteados 8 nomes, estes participantes tiveram que votar de forma aberta na sala e definir qual seria o próximo emparedado da noite. A votação ficou empatada entre Lucas e Maria, dois votos cada, Jade desempatou e colocou Lucas na berlinda.

O próximo passo foram os votos secretos no confessionário, nesta nova votação, Douglas Silva, apontado pela parcial UOL como quem sai amanhã (8), foi o mais citado e acabou na berlinda.

Por último, foi realizado a prova bate e volta entre Lucas, Douglas e Naiara, Arthur ficou de fora por ser o indicado do líder. Na disputa de sorte, o estudante de medicina saiu campeão e escapou.

Natália, Bárbara e Laís estavam imunes e não podiam ser votadas por ninguém. A designer de unhas conseguiu se livrar da votação ao escolher o pergaminho que presenteava com imunidade nas consequências da prova do líder de quinta, já a modelo e a médica foram imunizadas por causa do super anjo da semana. Bárbara venceu a prova, que era autoimune, e ainda pôde proteger um colega. Jade Picon obviamente estava imune, pois era a líder da semana.

Quem votou em quem

Tiago Abravanel votou em: Lucas

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Douglas Silva

Natália votou em: Maria

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Maria

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Maria

Maria votou em: Douglas Silva

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Paulo André

Douglas Silva votou em: Vinícius

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano e Rodrigo foram os primeiros eliminados da edição, ambos do time pipoca. Até agora só participantes anônimos saíram do programa, esta terceira berlinda, inteiramente camarote, será a primeira da temporada que marcará a eliminação de um famoso do elenco.

Luciano estava no primeiro paredão do BBB 22 e competiu contra Naiara Azevedo e Natália. O dançarino recebeu 49,31% dos mais de 30 milhões votos computados na berlinda. Suas adversárias de paredão ficaram com 34,89% (Natália) e 15,8% (Naiara Azevedo).

Já Rodrigo foi para o paredão ao lado de Jessilane e Natália. O gerente comercial somou 48,45% dos votos, a berlinda passou da casa dos 116 milhões de votos comutados, a professora de biologia teve 25,4% e a designer de unhas 26,1%.

Quando é a nova eliminação?

O resultado do paredão entre Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva, apontado pela parcial do UOL quem sai como o próximo eliminado, será na noite de terça-feira (8). O reality show está marcado para começar às 22h10, depois da novela Um Lugar ao Sol, segundo a programação da Rede Globo. A votação será encerrada ao vivo.

Rodrigo participou do quadro Big Terapia por ser um dos eliminados da edição:

Leia também

Vote em que deve ficar na enquete BBB 22 do DCI