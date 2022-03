Paredão falso no BBB 22? Boninho vai por dummy para enganar casa

Quem lembra da cena icônica de Carla dias voltando como dummy para a casa do BBB? Boninho decidiu reviver a cena para trollar os brother, como se fosse a volta de Jade Picon de um paredão falso no BBB 22, e acabar com os boatos. O momento está previsto para essa quinta-feira, 10 de março, às 13 horas.

Paredão falso no BBB 22 – Dummy vai imitar Carla Diaz

Nada de paredão falso no BBB 22! Na quinta-feira, 10 de março, um dummy entrará na casa, imitando a cena de Carla Diaz, que marcou a edição do ano passado. Mas tudo não passará de uma pegadinha da produção do programa, que desde a eliminação de Jade Picon tem visto os brothers especularem o retorno da influencer.

Nesta quarta-feira dia 9 de março, a emissora anunciou uma brincadeira: para enganar os participantes, um dos dummies irá entrar inesperadamente na casa mais vigiada do Brasil.

Por conta do paredão falso da última edição, no qual Carla Diaz voltou para o confinamento vestida de Dummy, os participante vão acreditar que o personagem será, na verdade, Jade Picon. Mas não será! O funcionário da produção do BBB 22 estará segurando um envelope com um recado especial – ainda misterioso – para os participantes.

O conteúdo do envelope será revelado nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, durante um plantão do BBB 22 exclusivo na TV Globo. A trollagem da direção com os participantes está marcada para às 13 horas (horário de Brasília) e também será exibida no GloboPlay, nas câmeras pay-per-view, para assinantes.

Um dos principais motivos que reforçam um possível paredão falso no BBB 22 é o fato do elenco estar menor do que o esperado. Maria foi desclassificada por agredir Natália, na quarta semana, e Tiago Abravanel desistiu do reality pouco depois. Sendo assim, além dos 7 participantes que já foram eliminados por meio dos paredões, o reality perdeu dois confinados sem esperar.

Por isso, para manter a casa povoada pelo tempo planejado desde o início, a Rede Globo poderia apostar em um paredão falso no BBB 22 ou mesmo repescagem de um dos eliminados. O fato é que a emissora ainda não se pronunciou sobre a existência ou não de uma eliminação falsa no programa.

Relembre a volta de Carla Diaz do paredão falso:

Quando acaba o BBB 22

Com paredão falso ou não, a duração do BBB 22 foi aumentada e vai durar 100 dias. O reality começou no dia 17 de janeiro e, sendo assim, está com a final prevista para o dia 26 de abril, em uma terça-feira. A final contará com três participantes e um deles – aquele que for o mais popular na última enquete do BBB – deixará o programa com o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0KM.

A final será transmitida na TV Globo e no Globoplay, o serviço de streaming da emissora.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News