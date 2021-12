Participantes do BBB 2022: quem são os 6 famosos cotados

Nova temporada do reality começa no primeiro mês de 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@tiagoabravanel/@naiaraazevedo/@arthuraguiar

Não falta muito para que o público comece a acompanhar mais uma temporada do maior reality show da TV Globo, o Big Brother Brasil. Agora comandado por Tadeu Schmidt, o programa já está a todo vapor nos bastidores, trabalhando para que tudo ocorra como planejado em 2022. Entre os nomes dos participantes do BBB 2022, alguns nomes bem famosos estão entre os cotados!

Assim que a vigésima primeira edição do programa terminou, as teorias sobre os próximos famosos que veríamos no reality show da TV Globo começaram. A emissora ainda não fez afirmações sobre ninguém, mas segundo o Purepeople, seis nomes estão confirmados. Eles são:

Arthur Aguiar é um dos participantes do BBB 2022?

O ator e cantor viveu várias polêmicas nos últimos tempos por causa do relacionamento com a ex-BBB Mayra Cardi. Depois de revelar as traições do marido, Mayra chegou a se separar de Aguiar, mas a dupla voltou recentemente. O famoso tem 32 anos e já esteve em novelas como Rebelde (2011 – 2012), Êta Mundo Bom! (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018). O ator tem 8,1 milhões de seguidores no Instagram.

O famoso não é um queridinho de muitos por causa das revelações que foram feitas sobre as traições durante o casamento com Mayra e não é um daqueles participantes mais pedidos que sempre aparecem nos comentários das publicações de Boninho nas redes sociais, mas Arthur tem chance de causar no reality, principalmente por causa da exposição de sua vida pessoal, o que pode ter chamado a atenção da produção.

Tiago Abravanel no Big Brother Brasil?

O ator é neto de Silvio Santos e já apareceu na TV Globo antes, como um dos participantes do Dança dos Famosos, convidado no Altas Horas, Encontro com Fátima Bernardes, entre outros programas da emissora. Além de também já ter atuado em projetos do canal: Salve Jorge (2012 – 2013) e Chapa Quente (2015 – 2016). O famoso cotado como um dos participantes do BBB 2022 tem 34 anos e 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

Thiago é bem presente na TV Globo e aparece por enquanto em várias listas de cotados, o que se fala sobre o possível participante até agora na mídia é que ele tem um “enorme apelo popular” e por isso poderia se dar bem no reality show.

Douglas Souza – Participantes do BBB 2022

Jogador de vôlei, o atleta fez sucesso nas redes sociais durante as Olímpiadas de Tóquio. Douglas chamou a atenção do grande público antes mesmo de começar a sua participação com a seleção brasileira em quadra e logo virou um fenômeno nas redes sociais. O rapaz de 26 anos soma atualmente 2,9 milhões de fãs no Instagram e mais de 3 milhões de curtidas no TikTok.

Querido por muitos fãs do reality show e cheio de admiradores no mundo virtual, o atleta é bastante pedido nas redes sociais.

Mari Saad – Participantes do BBB 2022

A jovem de 26 anos é uma influenciadora digital, especialista do mundo da beleza. Ela tem a própria linha de produtos e soma 3,6 milhões de seguidores no Instagram. No TikTok, a possível participante do BBB 2022 tem 315,7 mil seguidores e mais de 790 mil curtidas.

Desde que o Big Brother Brasil decidiu incluir famosos em seu elenco, todas as edições contam com influenciadoras digitais, elas costumam render mais do que a maioria espera. Boca Rosa, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann, Viih Tube, Camilla de Lucas, entre outras, deixaram sua marca no programa.

Ellen Rocche

A famosa de 42 anos trabalha na televisão há muitos anos. Ela participou do Dança dos Famosos e também atuou nas novelas Beleza Pura (2008), Ciranda de Pedra (2008), Negócio da China (2008), O Astro (2011), Guerra dos Sexos (2012), Sangue Bom (2013), Geração Brasil (2014), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), entre outras.

Outra coisa que nunca falta no elenco do BBB desde que o programa resolveu incluir celebridades são os atores, desde o Big Brother Brasil 20 Boninho tem escolhido atores bastante presentes em projetos na emissora, como Babu e Carla Diaz, o que costuma render no reality.

Naiara Azevedo

A cantora de 32 anos de idade negou os rumores que estaria no reality show, porém, o nome dela não sai da lista de possíveis participantes. Dona do hit “50 Reais”, a famosa tem 5,3 milhões no Instagram, 3,1 milhões no TikTok e fez uma participação especial no reality culinário da Band, o Masterchef, em 2021.

Uma das cantoras de sertanejo mais famosas do país, a famosa sempre dá o que falar nas redes sociais quando faz alguma aparição em programas de televisão, se realmente aceitar o convite da produção, a cantora deve ser um dos focos da edição.

Ainda dá para se inscrever para o BBB22?

Infelizmente não é mais possível se inscrever para participar da nova edição do reality show. Durante a exibição da edição de 2021, os formulários de inscrição do programa foram abertos por pouco tempo. As entrevistas com os possíveis participantes começaram em julho e depois de alguns meses, em setembro, Boninho anunciou que foram abertas mais 20 mil vagas de inscrições para o reality.

Logo depois, as vagas foram preenchidas e o processo de seleção dos participantes continuou. Para se inscrever para o BBB 23, fique de olho nos recados no programa e nas redes sociais do chefão do reality show durante o período de exibição do BBB 2022.

Quando estreia o Big Brother Brasil 2022?

A vigésima segunda edição do reality show está previsto para começar no dia 17 de janeiro de 2021. A duração do programa é geralmente de 3 a 4 meses no ar e a exibição acontece todos os dias da semana. Além da data de estreia, a TV Globo confirmou também que esta temporada continuará com a divisão camarote x pipoca, ou seja, metade do elenco de famosos e a outra metade de participantes anônimos.

Quem vai apresentar o BBB 22?

A nova temporada do reality show será apresentada por Tadeu Schmidt, que assume o comando do programa depois que Tiago Leifert resolveu não renovar seu contrato.

Antes de assumir o Big Brother Brasil, Tadeu foi apresentador do Fantástico, ele trabalhou no programa durante 14 anos, sendo 4 deles dedicado ao quadro sobre os campeonatos de futebol e gols da semana e 10 anos como apresentador. A despedida do jornalista aconteceu no começo de novembro de 2021, ele foi substituído por Maju Coutinho.

Tadeu é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt e é casado há mais de 20 anos com Ana Cristina Schmidt, com quem tem duas filhas, Valentina e Laura.

