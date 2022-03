Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow hoje: quem sai

Quem vai sair do BBB 22? Um participante do camarote e dois do time pipoca competem em paredão.

Esta será a última semana de competição para alguém no reality show da TV Globo. Vinícius, Pedro Scooby e Gustavo estão em perigo e um deles será eliminado pelo público no oitavo paredão da edição. Qual a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow hoje? Parciais já indicam o brother que dará tchau ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete BBB 22: quem deve sair do programa amanhã (15)

Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow hoje

Não é possível saber a porcentagem atualizada do BBB 22 do Gshow, pois o site oficial do reality show não apresenta parciais com os percentuais de cada brother e também não revela a quantidade de votos computados no paredão até o encerramento da berlinda semanal.

Porém, apesar de não saber como anda a votação por lá, é no Gshow que você deve votar para influenciar o resultado do paredão e eliminar Vinícius, Pedro Scooby ou Gustavo. Caso nunca tenha votado em um paredão do Big Brother Brasil, será necessário criar um cadastro. Depois de ganhar um login e senha, você poderá votar quantas vezes quiser.

A avaliação do Votalhada, site que compila as votações das principais enquetes do Brasil para descobrir quem será o eliminado da semana, indica que Vinícius deve ser eliminado com folga. O brother assume o primeiro lugar da parcial atualizada do BBB 22 no site com 70,64%, enquanto Gustavo vem em segundo com 21,09% e Scooby assume a lanterna da votação com apenas 8,27% dos votos para sair.

Para a avaliação, foram consultadas as parciais de 17 sites, como o DCI, UOL, Em OFF, Extra, Diário do Nordeste, Folha de São Paulo, entre outros, totalizando mais de 278 mil votos computados até às 08h30 da manhã desta segunda-feira (14).

O Votalhada também compila as porcentagens atualizadas do BBB 22 nas redes sociais e Youtube. No Twitter, foram consultadas 34 páginas, o que resultou em um total de mais de 664 mil votos. Esta parcial indicou Vinícius eliminado com 83,01%, Scooby em segundo com 11,99% e Gustavo em último com apenas 5%.

No Youtube, a soma de 15 canais resultou em um total de quase meio milhão de votos. O resultado foi Vinícius com 76,54% dos votos para sair, Gustavo com 14,37% e Scooby com 9,09%.

Gshow – Como votar no BBB 22 para eliminar

Quando acaba a votação

A porcentagem BBB 22 atualizada do Gshow será revelada após a votação ser encerrada, o que irá acontecer durante o programa ao vivo do reality show amanhã, terça-feira (15). Durante a edição, a enquete oficial estará disponível para o público e próximo ao final do programa, Tadeu Schimdt encerrará a votação ao vivo e irá informar aos brothers quem deixará a casa.

Favoritos do BBB 22

Pedro Scooby e Arthur Aguiar são apontados como os favoritos ao prêmio do programa. Os dois estão no topo da enquete do UOL sobre os favoritos da edição há algumas semanas e somam mais votos que os demais colegas de confinamento.

O surfista tem 44,06% dos quase 50 mil votos computados até agora e Arthur Aguiar vem logo na cola com 43,50%, uma diferença de apenas 0,56% para o percentual de Scooby.

Para completar o Top 3 vem Linn da Quebrada, apesar de a sister estar no topo da lista, sua porcentagem é pequena, apenas 2,42%.

Quem não ganha o BBB 22

Já na enquete do UOL sobre quem é o participante mais odiado da casa, que soma quase 9 mil votos, Laís vem em primeiro lugar, ocupando a liderança com 27,04% dos votos. O segundo lugar é de Eliezer, que soma 14,12%.

Quem ganha o BBB 22? Taróloga vê quem tem chances no Top 5

Um dos odiados da edição, Eliezer não está contente com sua performance nas provas do programa:

