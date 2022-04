Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow: quem sai

Natália, Gustavo e Paulo André estão na décima quarta berlinda da temporada e um deles sai do Big Brother Brasil amanhã, terça-feira (12). A votação já está liberada e a grande dúvida é: como está a porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow? A enquete oficial do reality show ficará disponível até o programa ao vivo de eliminação.

Enquete BBB 22: Paulo André, Natália ou Gustavo, quem sai?

Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow

A votação oficial é disponibilizado no Gshow, mas o site não exibe parciais. Os números somados na berlinda são divulgado depois do habitual discurso de eliminação de Tadeu Schmidt. Por isso, optamos por consultar as parciais do UOL e DCI para descobrir de qual lado o público está nesta briga por enquanto.

No UOL, Natália é indicada como a nova eliminada do reality show, a sister é a mais votada da berlinda e soma 77,93% de um total de quase 45 mil votos computados até agora – consulta realizada na faixa das 07h00 de segunda-feira (11). A vice-liderança da votação é de Gustavo, que soma 11,17%, o brother tem uma diferença larga em relação ao primeiro lugar, 66,76%.

Em terceiro está Paulo André, a porcentagem BBB 22 atualizada agora do brother não está muito longe de Gustavo, mas o atleta pode respirar aliviado, pois também tem um baixo percentual se comparado a Natália, que domina a votação. Paulo André soma 10,90% na enquete do UOL, uma diferença de 67,03% da quantidade de votos direcionados para a designer de unhas.

Na parcial do DCI, o cenário é o mesmo. Natália é a mais votada e apontada como a próxima participante a sair do programa da TV Globo. As posições são as mesmas, a única diferença é que o percentual de Paulo André é muito abaixo dos adversários de berlinda na lanterna da votação, assim ele tem altas chances de permanecer no jogo.

Natália soma até agora 81,57% dos mais de 90 mil votos computados por enquanto. Gustavo tem 16,02%, enquanto Paulo André tem apenas 2,39% dos votos para sair.

Como votar no Gshow BBB 22 agora

A votação oficial acontece agora na enquete atualizada e oficial do Gshow no BBB 22, para não ocorrer confusão, apenas ela define de fato se um participante sai da casa ou não. As parciais do UOL e DCI não afetam o jogo ou qualquer dinâmica do reality show.

Para votar é simples e gratuito, a única obrigatoriedade é que você tenha um cadastro no site. Depois que conseguir seu login e senha, é só ir até a página do Big Brother Brasil, clicar na enquete do BBB 22, votar no participante que quer fora da casa e pronto! Não há limite de votos e você pode optar pelo site do Gshow ou aplicativo.

Como o paredão foi formado?

Paulo André foi o primeiro brother a pisar na décima quarta berlinda, ele foi a indicação do novo líder da casa, Eliezer, que venceu uma disputa pela liderança logo após a eliminação de Linn da Quebrada, na noite de domingo (11). Em seguida, foi vez da casa votar.

De um em um, os brothers foram ao confessionário e assim Natália acabou no paredão. Com uma dinâmica diferenciada, o terceiro emparedado seria a pessoa escolhida para revelar seu voto durante o dedo duro. Paulo André foi o sorteado e escolheu Natália para revelar seu voto.

A designer de unhas contou que seu voto foi em Gustavo e em seguida teve o direito de puxar alguém para a berlinda. A sister decidiu então emparedar Gustavo.

Quando é a eliminação?

A eliminação de Gustavo, Paulo André ou Natália, que até agora é a apontada como eliminada segundo a porcentagem BBB 22 atualizada, será amanhã, terça-feira, dia 12 de abril. O programa vai começar depois da novela Pantanal, a partir das 22h35, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo

Eliezer é o último sobrevivente do quarto lollipop e os brothers já conversaram sobre isso, confira:

