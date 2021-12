Possíveis participantes BBB 22: lista tem Pedro Scooby e Diego Hypólito

A menos de um mês da estreia da nova temporada do reality show, listas com possíveis participantes do BBB 22 já começam a circular na web. Entre os famosos que supostamente foram convidados para o grupo Camarote, estão nomes como Tiago Abravanel, Pedro Scooby e Ellen Rocche.

Diego Hypólito – Possíveis participantes BBB 22

De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, o atleta Diego Hypólito está confirmado no BBB 22. Recentemente, o ex-ginasta de 35 anos participou do Show dos Famosos, competição musical exibida no Domingão. Ele é um dos mais reconhecidos atletas brasileiros, sendo o único a conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial de ginástica artística.

Pedro Scooby – Possíveis participantes BBB 22

Outro famoso dado como certo por Léo Dias no Camarote do BBB 22 é Pedro Scooby. O surfista, adepto do freesurfer, tem 33 anos e já foi casado com Luana Piovani, com quem tem 3 filhos. O famoso também já namorou a cantora Anitta.

Sammy Lee

Também foi divulgado pelo Metrópoles que Sammy Lee, 23 anos, influenciadora digital e esposa de Pyong, é uma das cotadas para o programa. Ela acumula 4,5 milhões de seguidores no Instagram – nos últimos dois anos, o casal se envolveu em várias polêmicas devido ao comportamento do hipnólogo no BBB 20 e em A Ilha. Eles chegaram a se separar, mas já reataram o casamento.

Ellen Rocche

Ellen Rocche é mais uma possível participante do BBB, de acordo com o jornalista. A atriz tem 42 anos e já atou em dezenas de produções da Globo, sendo seu último trabalho em Éramos Seis (2019).

Arthur Aguiar – Possíveis participantes BBB 22

Em novembro deste ano, o colunista já havia afirmado que Arthur Aguiar negociava com a produção do programa. A web também especula que o famoso possa ser um dos confirmados. O ator, que recentemente reatou o casamento com Mayra Cardi após grande polêmica no ano passado, ficou famoso ao fazer parte da versão brasileira de Rebelde. Hoje, ele tem 32 anos.

Douglas Souza – Possíveis participantes BBB 22

O nome de Douglas Souza é um dos mais comentados pela web. Boatos de uma possível participação surgiram após o jogador de vôlei encerrar o contrato com o time italiano Vibo Valentia, depois de apenas três meses. O atleta fez um grande sucesso em 2021 nas redes sociais e conquistou milhões de seguidores ao postar os bastidores dos Jogos Olímpicos de Tokyo.

Tiago Abravanel

O nome de Tiago Abravanel foi revelado como um dos convidados para o Camarote pelo jornalista Fefito, do Buzzfeed. Entretanto, a informação era de que o neto de Silvio Santos ainda não teria aceitado o convite. O famoso tem 34 anos, é ator, cantor e dublador – recentemente, participou do Show dos Famosos no Domingão.

Mari Saad

A blogueira Mari Saad, de 26 anos, pode ser mais uma confirmada no elenco do BBB 22, ainda segundo Léo Dias. A influenciadora digital tem mais de 3,6 milhões de seguidores nas rede sociais e lançou a própria linha de maquiagem em parceria com uma marca de cosméticos.

Outros nomes cotados

Além dos nomes acima, a internet especula que outros famosos possam estar prontos para serem confinados no BBB 22 – seja por rumores ou simplesmente pois o artista adicionou um emoji ao lado do nome, estratégia usada por participantes de realities shows para identificar sua torcida.

Naiara Azevedo, Di Ferreiro, MC Carol e Gustavo Tubarão são alguns nomes que já foram citados pelo jornalista, além de Ícaro Silva, que se envolveu em uma confusão com Tiago Leifert após negar sua participação no programa. A web também especula que Mc Loma e Sophia Abrahão também possam estar confirmadas na atração.

O BBB 22 está marcado para começar no dia 17 de janeiro, na Globo. Tadeu Schmidt assume o comando do programa, que também terá Dani Calabresa no lugar de Rafael Portugal no CAT, além de Paulo Vieira em um novo quadro de humor no reality.

Leia também: Sophia Abrahão e Arthur Aguiar já namoraram?