Prêmios do BBB 22: o que cada finalista vai levar para casa

Os prêmios do BBB 22 já estão aguardando seus donos. O grande vencedor da temporada será anunciado hoje, terça-feira (26), em um programa que começa às 22h45. Mas quem perder o posto de campeão, ainda sairá do confinamento com dinheiro na mão.

Quais são os prêmios dos finalistas do BBB 22?

O mais votado para vencer na grande final do BBB 22 leva para casa R$ 1,5 milhão, mais um carro 0km. O veículo é o Fiat Pulse Abarth, SUV da divisão esportiva da marca que patrocina o programa e que será lançado oficialmente até o final do ano. O valor do veículo ainda não foi revelado.

E os prêmios do BBB 22 continuam: o segundo colocado também deixa o programa com uma recompensa em dinheiro. O vice-campeão da temporada recebe R$ 150 mil. Já o terceiro lugar é agraciado com R$ 50 mil.

Lembrando que todos os participantes recebem um cachê semanalmente do reality show, além de serem pagos pelas atividades patrocinadas que acontecem ao longo da edição. Assim, todos já saem do programa com uma quantia em dinheiro no bolso. As exceções são participantes que desistem do reality e assim quebram o contrato com a emissora, ou quem é expulso.

Outros prêmios que os brothers ganharam na temporada

Se Douglas Silva for coroado campeão do BBB 22, o brother sai do programa com os prêmios de vencedor, mais dois carros 0km, que conquistou em provas do reality show. Além disso, ele também faturou R$ 10 mil em uma das disputa pela liderança e mais R$ 10 mil na primeira prova de imunidade da temporada. Entre os presentes das marcas que patrocinam o programa, ele também ganhou uma máquina de lavar, um headset e um valor de R$ 60 mil, a ser revertido como contrato de aluguel, da plataforma Quinto Andar.

Já Paulo André ganhou R$ 100 mil em uma das provas do líder da temporada, além de acumular mais R$ 42 mil em outras disputas do programa, segundo O Globo. Assim como Douglas, ele também ganhou uma máquina de lavar, mais o contrato com a Quinto Andar no valor de R$ 60 mil, para ser usado na plataforma de imóveis.

Entre os três finalistas, Arthur Aguiar é quem ganhou a menor quantidade de prêmios no BBB 22. O brother conquistou R$ 30 mil reais em provas, o mesmo contrato de R$ 60 mil com a Quinto Andar, mais R$ 12 mil em roupas de uma das marcas patrocinadoras do programa e mais R$ 2 mil da dinâmica de um delivery que ganhou espaço publicitário no reality show.

Feitos históricos da grande final

Esta é a primeira final totalmente masculina da história do reality show da TV Globo. O programa já contou com finais femininas, como por exemplo a do BBB 20 entre Thelma Assis, Rafa Kalliman e Manu Gavassi, mas nunca o trio ou dupla que disputava o grande prêmio era composto apenas por homens.

Além disso, é a primeira vez que a final conta apenas com integrantes do camarote. A presença de famosos no reality show começou em 2020 e desde então as finais contavam com membros do time pipoca e também camarote. O último anônimo desta vigésima segunda edição foi eliminado no último domingo (24) e se tornou o quarto colocado da temporada, Eliezer.

E Douglas Silva quebrou uma maldição do programa, o ator foi o primeiro líder da temporada e conseguiu chegar na grande final. Isso nunca aconteceu no reality show antes, há um ditado na atração que diz que o primeiro líder se dá mal no jogo, pela exposição prematura na temporada, e acaba eliminado.

Quem vai cantar na final do BBB 22?

A grande final do BBB 22 vai contar com os prêmios dos finalistas e também atrações especiais para entreter o público. As ex-sisters Maria, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo vão cantar, além de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo.

Maria deixou o BBB 22 sem nenhum prêmio, pois foi expulsa do reality show, o que também é considerado quebra de contrato. No entanto, com o retorno da famosa para o show da final, é esperado que ela também participante do reencontro dos brothers, que acontecerá na próxima quinta-feira (28).

Relembre como foi o show da final no BBB 21:

