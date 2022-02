Veja quem está na frente da ser eliminado segundo prévia da votação BBB 22 do UOL. Brunna, Gustavo e Paulo André estão no paredão.

Prévia da votação BBB 22 no UOL aponta nome do 5º eliminado

A votação do público pela quinta eliminação está a todo vapor e Brunna, Gustavo e Paulo André correm o risco da eliminação. Veja como está a prévia da votação BBB 22 UOL: quem vai ser o eliminado?

VOTE: QUEM DEVE SAIR DO BBB 22?

Prévia da votação BBB 22 UOL: quem vai ser eliminado?

De acordo com a prévia da votação BBB 22 do UOL, consultada na tarde desta segunda-feira, 21 de fevereiro, Brunna Gonçalves será a participante eliminada desta semana. A dançarina recebeu 64,86% dos votos e, por ser a mais rejeitada da semana, é apontada como a quinta eliminada do programa.

Brunna foi para o paredão indicada pelo líder da semana, Lucas, que disse que a participante é uma ameaça para ele no programa. Este é o primeiro paredão da participante, que conta com a ‘ajuda’ de Ludmilla – sua esposa – em mutirões na internet.

O segundo mais votado da enquete do UOL é Gustavo, que recebeu 28,68% dos votos. O participante da Casa de Vidro foi para o paredão mandado por Brunna, quando a dançarina atendeu o Big Fone e precisou mandar um dos concorrentes para a berlinda.

Paulo André está na terceira posição e é o nome menos ameaçado da semana, com 6,47% dos votos. Ele foi para a berlinda como um dos indicados pela casa na votação entre grupos.

Como votar no Paredão BBB 22

A prévia da votação BBB 22 do UOL é apenas um indicativo de como pode estar a votação do público. No entanto, a escolha oficial acontece, exclusivamente, no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. Para votar, basta visitar o site no endereço www.gshow.globo.com, localizar a enquete e responder quem deve ser o eliminado.

Com a opção escolhida, basta clicar em ‘Sou Humano’ e, depois, votar. Uma mensagem de confirmação deverá ser exibida pela emissora. Além do acesso à internet, é preciso criar um cadastro para votar, usando nome e e-mail, que pode ser usado para sempre. O cadastro é gratuito.

O resultado da votação será divulgado, ao vivo, no programa da próxima terça-feira, 22 de fevereiro. A eliminação será transmitida na TV Globo e GloboPlay, às 22h30 (horário de Brasília), depois da novela Um Lugar ao Sol.

Para assistir na internet, basta acessar o GloboPlay – que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – e clicar em ‘Agora na TV’. Assim, o mesmo sinal do canal aberto da Rede Globo será exibido. Também existe a opção que dá acesso ao sinal das câmeras de dentro da casa, estilo Pay-Per-View.

Quem já foi eliminado do BBB 22?

A próxima eliminação será a quinta baixa da edição – desconsiderando a eliminação de Maria. Relembre os eliminados do BBB 22:

1ª semana: Luciano Estevam foi eliminado com 49,31% dos votos.

2ª semana: Rodrigo foi eliminado com 48,45% dos votos.

3ª semana: Naiara Azevedo foi eliminada com 57,77% dos votos.

4ª semana: Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos.

