Nova programação BBB 22 tem votação aberta e paredão triplo

Semana do BBB 22 conta com consequências aos brothers.

Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 3 de fevereiro, Tadeu Schmidt aproveitou a dinâmica da Prova do Líder para explicar ao público como será a dinâmica desta semana no maior reality do país. Entre as novidades, estão consequências das provas da semana e um novo formato de votação para a formação do paredão. Saiba mais sobre a programação do BBB 22 na terceira semana.

Qual a programação do BBB 22

Nesta semana, a programação do BBB 22 promete movimentar a convivência entre os participantes. As novidades começaram já na Prova do Líder desta quinta-feira, 3 de fevereiro, e um participante acabou imunizado e outro no paredão.

Veja o que vai acontecer ao longo da semana:

Quinta-Feira (03/02): Prova do Líder com as consequências: um brother no paredão, um brother imunizado, um brother no Vip e um brother na Xepa.

Sexta-Feira (04/02): Festa com Show ao vivo.

Sábado (05/02): Prova do Anjo com consequência: o primeiro eliminado vai para o Monstro. Anjo será autoimune e poderá ganhar voto peso dois.

Domingo (06/02): Formação do Paredão.

Segunda-Feira (07/02): Jogo da Discórdia. Desta vez, a dinâmica será repetida do BBB 21 e os participantes terão que colar adjetivos nas testas uns dos outros.

Terça-Feira (08/02): Noite de eliminação.

Como será a formação do paredão?

O terceiro paredão do BBB 22 já começou a ser definido e, desta vez, começou de um jeito diferente: o primeiro emparedado saiu da Prova do Líder desta semana. No entanto, uma coisa continua do mesmo jeito na programação do BBB 22 e o paredão será formado no próximo domingo, 6 de fevereiro.

Na dinâmica, comandada por Tadeu Schmidt, as coisas se desenvolverão assim: o anjo vai imunizar um colega e garantir mais uma semana para uma dos participantes. Depois, o líder vai indicar o segundo emparedado do reality.

Com os dois emparedados definidos, os participantes da casa vão votar para definir os outros dois emparedados da semana. Primeiro, com o auxílio de uma urna, os primeiros 8 confinados sorteados vão votar em aberto, na sala. O terceiro emparedado será definido nesta votação aberta.

Depois, os 9 participantes restantes – que não votaram em aberto – vão para o confessionário para votar em segredo. Desta segunda rodada de votação sairá o quarto emparedado.

Os emparedados – exceto o alvo do líder – vão participar da Prova Bate e Volta, ao vivo, que deve ser de sorte. O vencedor da prova, escapa da berlinda e garante mais uma semana na competição por R$ 1,5 milhão.

Quando será a 3ª eliminação e como assistir?

A terceira eliminação do Big Brother Brasil 2022 será na próxima terça-feira, 8 de fevereiro. O programa está programado para ser exibido depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h10 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no GloboPlay.

Para assistir do modo tradicional, na TV, basta sintonizar no canal aberto da maior emissora do país. Já para acompanhar a programação do BBB 22 no streaming da Rede Globo, é preciso ter acesso a uma conta na plataforma, que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90.

Com assinatura ativa, basta visitar o GloboPlay em www.globoplay.com, entrar com e-mail e senha e, depois, escolher a melhor maneira de assistir na internet. É possível ver o reality com o mesmo sinal da TV Globo ou ao vivo, com câmeras exclusivas, no estilo Pay-Per-View.

