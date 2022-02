Prova do líder hoje será de resistência - Foto: Reprodução/Globo

Boninho, diretor do programa, prometeu atender o pedido do público e prova desta quinta será longa

Prova do líder hoje será de resistência; veja que horas começa (24/02)

A prova do líder hoje, terça-feira, 24, vai definir quem será o rei ou a rainha da semana. O público pode esperar por uma prova longa: de acordo com Boninho, ele vai atender o pedido da audiência, que quer ver uma prova de resistência. Abaixo, veja que horas começa a disputa.

Qual o horário da Prova do líder hoje no BBB 22?

A prova do líder hoje no BBB 22 começa às 22h20, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

O público pode esperar uma longa prova para decidir quem vai ganhar o privilégio de ser líder. Em vídeo publico na última quarta-feira (23), Boninho, diretor do programa, afirmou que vai ceder ao pedido do público. “Quinta-feira é a hora de a gente decidir como vai ser a dinâmica. Prova longa, que todo mundo está pedindo e eu vou atender”, revelou o big boss.

O diretor também adianta que vem pensando em mais dinâmicas diversificadas – uma das reclamações da audiência é a falta de iniciativa da maioria dos participantes de realmente se entregar ao jogo. Nas últimas semanas, a produção do BBB tem inovado na forma em que os paredões são formados.

“Acho que pode ter consequência na prova e pensar em alguma dinâmica diferente no paredão de novo para confundir a cabecinha deles”, disse. Boninho também pediu para que o público sugerisse novas ideias.

O que tem hoje no programa?

Além da prova do líder, o programa também deve mostrar os principais acontecimentos da festa de Lucas, realizada na madrugada entre quarta e quinta-feira.

O evento teve como tema “Despedida de solteiro” e recebeu decoração típica de Las Vegas. Rolou um casamento fake entre Lucas e Eslovênia e uma DR entre Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby. O intérprete de Dadinho disse para os amigos que sente que eles estão se afastando. Os atletas prontamente negaram.

Mais uma vez, um brother errou o pronome de Linn da Quebrada. Lucas foi chamar Natália e a cantora para dançar quando disse “vocês dois”. Muito chateada, a artista foi chorar no quarto Lollipop.

“Por quanto tempo eu vou sentir dor para aliviar a dor das outras pessoas? Você quer que eu sofra para diminuir a dor de outras pessoas?”, disse ao desabafar com Eslovênia. Depois do ocorrido, Lucas se desculpou com a sister.

As cenas devem ser mostradas durante o programa de hoje. Além disso, também será divulgada a dinâmica da semana.

Vai ter repescagem no BBB 22?

Não haverá repescagem no BBB 22. Até agora, nada foi anunciado pela produção do reality show. Alguns rumores começaram a rodar na internet na última semana de que um dos brothers teria uma nova chance na atração.

O jogo, porém, já está na quinta semana. Além disso, dois brothers novos, Gustavo e Larissa, já entraram na competição através da casa de vidro.

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara e Brunna Gonçalves foram os participantes eliminados até agora. Também houve a desclassificação de Maria.

Ainda restam 16 brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. O BBB 22 terá 100 dias de duração e está previsto para acabar em 26 de abril.

