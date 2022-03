A Prova do Líder de hoje será de resistência e os participantes vão precisar mostrar determinação para vencer. Saiba detalhes da dinâmica.

Prova do Líder no BBB 22 hoje será de resistência e com veto

Mais uma liderança será definida no Big Brother e a prova do Líder no BBB 22 hoje, quinta-feira, 10 de março, será de resistência. A disputa será ao vivo e vai começar por volta das 22h30.

Prova do líder no BBB 22 de hoje é de resistência

A disputa pela oitava liderança não terá moleza e a prova do líder no BBB 22 de hoje é de resistência. Para acabar com parte do suspense, Dourado e Boninho – o diretor geral de variedades da Rede Globo – foi até as redes sociais para nesta quinta-feira (10) para compartilhar como será a dinâmica.

Sem dar muitos detalhes, ele adiantou que a dinâmica da vez promete dar o que falar no programa e brincou: “Tadinho deles”. A Prova do Líder desta semana definirá quem será o 8º comandante do programa.

Como a prova do líder de hoje no BBB 22 é resistência, o resultado oficial só deverá ser anunciado durante o programa da sexta-feira, 11 de março. O vencedor da Prova do Líder também será quem dividirá a casa entre Vip e Xepa.

Quem já foi líder no BBB 22

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Terceira semana: Jade Picon

Quarta semana: Jade Picon

Quinta semana: Lucas Bissoli

Sexta semana: Paulo André

Sétima semana: Pedro Scooby

Prova do Líder vai ter veto

Tadeu Schmidt anunciou na semana passada que o líder da vez teria o poder do não na prova do líder desta semana. Sendo assim, nem todos os participantes poderão participar da Prova do Líder da oitava semana: Pedro Scooby terá que tirar um dos participantes da disputa, garantindo que um de seus rivais não seja o líder da próxima semana.

Na prática, o veto da prova do líder é uma garantia do comandante da semana anterior garantir que não seja alvo na semana seguinte. O líder anterior pode, por exemplo, impedir que o participante que ele colocou no paredão volte para o convívio na posição de líder.

O veto na prova costuma movimentar os participantes, uma vez que o confinado vetado fica incomodado por não estar na berlinda.

O BBB 22 hoje começa às 22h35 (horário de Brasília) e será transmitido tanto na Rede Globo quanto no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Além da prova do líder, o programa vai mostrar os principais momentos da festa de Pedro Scooby e a entrada de um dummy na casa para enganar os participantes.

É no programa de hoje também que Tadeu Schmidt explicará qual será a programação da semana.

