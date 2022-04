Quais foram as namoradas de Arthur antes do casamento com Maíra Cardi

Arthur Aguiar é casado com Maíra Cardi desde 2017, de quem se separou em 2020 mas logo reatou a relação no ano passado. Antes do casamento com a coach, ele assumiu publicamente alguns outros namoros com atrizes famosas. Afinal, quais foram as namoradas de Arthur?

Pérola Faria – Quais foram as namoradas de Arthur?

Em 2011, quando fazia parte da versão brasileira de Rebelde, produzida pela Record, Arthur manteve uma relação por alguns meses a atriz Pérola Faria, sua colega de elenco. No entanto, segundo a própria atriz, o relacionamento não foi pra frente já que o ator já estaria interessado em outra pessoa.

“Já tivemos um rápido envolvimento durante as gravações da novela “Rebelde”, na Record. Não cheguei a namorar o Arthur, até porque, na época ele logo resolveu terminar comigo para voltar a se relacionar com outra pessoa do elenco”, contou em entrevista ao jornalista Léo Dias, em 2020.

Lua Blanco

Em 2013, Arthur namorou por um pouco mais de 6 meses outra colega do elenco de Rebelde, Lua Blanco. Os dois interpretavam o par romântico Diego e Roberta, e o relacionamento ocorreu ainda durante as gravações da novela. Na época, o motivo do término do namoro não veio à tona. Quem confirmou o fim do relacionamento foi a assessoria de imprensa da atriz e nenhum dos dois quis comentar o assunto.

Alice Wegmann – Quais foram as namoradas de Arthur?

Depois do fim do romance com Lua, Arthur começou a namorar a também atriz Alice Wegmann em 2013. Haviam rumores de que o ator teria traído a colega de Rebelde para ficar com Wegmann, o que foi negado por ela em 2020 quando o escândalo das múltiplas traições do famoso contra Maíra Cardi vieram à tona.

“Oi gente! Gostaria de me pronunciar a respeito do “caso Arthur”. Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo. De qlqer forma, espero que tudo isso traga sabedoria a todos. E mais proteção às mulheres”, escreveu em sua conta no Twitter.

Giovanna Lancellotti

Ainda em 2013, Arthur começou a namorar a atriz Giovanna Lancelotti, com quem se relacionou por 1 ano e 2 meses, um dos namoros mais longos do famoso.

Em 2020, o nome de Lancelotti também foi mencionado em meio às polêmicas, e ela se pronunciou, sem citar nomes. “Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre. Em todas as minhas relações”, disse.

Camila Mayrink

Por fim, ele namorou a atriz Camila Mayrink, com quem ficou junto por cerca de um ano, entre 2014 e 2015. Assim como as outras ex-namoradas do ator, a famosa também se pronunciou sobre o caso das traições. “Que ao invés de fofocas e piadas machistas, essa história traga mais consciência na forma de se relacionar. Mais respeito e união entre as mulheres. Mais coragem e sabedoria para lidar com relacionamentos abusivos. O assunto é sério” escreveu.

Maíra Cardi

Foi em 2017 que Arthur Aguiar e Maíra Cardi começaram a namorar e se casaram poucos meses depois. Os dois têm uma filha, Sophia.

No entanto, o casal se separou em 2020 quando a coach expôs todas as traições do marido – na ocasião, a informação era que o ex-Rebelde havia traído a esposa ao menos 16 vezes, inclusive durante a gravidez e puerpério da famosa. Arthur assumiu a infidelidade.

Em outubro de 2021, Maíra e Arthur anunciaram que estavam juntos novamente. Em vídeo gravado para o BBB, a empresária diz que acredita na mudança do ator.

