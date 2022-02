Qual a marca da Jade Picon? Sister também é empresária

Jade, sister do BBB 22, é influenciadora digital e empresária. A paulista, que construiu um império nas redes sociais, decidiu se arriscar como empresária e abriu sua própria marca de roupas – assim como fez seu irmão Leo. Qual a marca da Jade Picon?

Qual a marca da Jade Picon?

A marca de Jade Picon se chama Jade². A empresa da influenciadora foi aberta em dezembro de 2019 e vende roupas femininas e masculinas entre moletons, jaquetas, vestidos, moda praia e acessórios.

A influenciadora já foi criticada pelos altos preços cobrados nas peças, que são vendidas apenas pela internet. Diante da polêmica, ela resolveu se pronunciar nos stories: “Importante, tá? Trago aqui a solução para quem não gostou ou achou ruim, tá? Não compra!”

“Longe de mim querer privar ou achar ruim que as pessoas tenham opinião. Falar mal é ponto de vista, né? Então você pode só estar dando sua opinião. Então dê sua opinião, fiquem a vontade, assim como eu estou a vontade! Coleção lançada, tudo certo. Agora eu quero só paz!”, finalizou a empresária.

A marca também está presente nas redes sociais e possui seu próprio Instagram, em que as novas coleções, novidades e promoções são divulgadas. Jade² já tem mais de 600 mil seguidores.

Jade segue os passos de seu irmão Léo Picon. Quando o famoso tinha apenas 15 anos de idade, se emancipou dos pais e fundou a marca de roupas Approve.

Hoje, além da marca de vestuário, ele administra mais três empreendimentos em São Paulo, entre uma hamburgueria, um bar e uma produtora de conteúdo.

Quem são os pais da Jade?

Jade é filha de Monica Santini Froes e Carlos Picon, separados há mais de dez anos.

O pai de Jade é empresário e atua como um dos donos da empresa Pantanal Mármore Granitos e Pedras, especializada no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos e mármores.

Monica Froes é engenheira agrônoma e atua nas áreas de permacultura, agrofloresta, paisagismo e agricultura regenerativa. Ambos são bem discretos em relações a suas vidas pessoais, mas já apareceram em alguns vídeos disponibilizados nos canais do YouTube de seus filhos.

Além de Jade, eles são pais de Leo, de 25 anos. O primogênito foi o primeiro a ficar famoso na internet – aos 13 anos, ele já era um dos “colírios da Capricho”. Também participou do reality da MTV De Férias com o Ex.

De tanto aparecer nas redes sociais do irmão, Jade conquistou seus próprios fãs. Hoje, ela tem mais de 17 milhões de pessoas que a acompanham, mais que o triplo do número de seguidores de Léo.

Jade também costuma compartilhar sua vida pessoal com seus seguidores. Ela namorou João Guilherme, filho do cantor Leonardo, entre 2018 e 2021. Já teve um affair com o jogador de futebol Neymar e um suposto envolvimento com Gui Araújo, que lhe rendeu acusações de traição – segundo o ex-MTV, os dois teriam se relacionado enquanto a irmã de Léo ainda namorava, o que foi negado por ela.

Atualmente, ela vive um romance com o atleta Paulo André Camilo dentro do Big Brother Brasil.

