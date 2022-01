Quando começa o confinamento do BBB 22 e onde é

O confinamento oficial dos participantes na casa do Big Brother Brasil começa no dia da estreia da edição, em 17 de janeiro, no entanto, as sisters e os brothers da temporada passam por um pré-isolamento antes. E quando começa esse primeiro confinamento do BBB 22? A data está próxima.

Quando começa o confinamento do BBB 22?

O pré confinamento dos participantes do BBB 22 vai começar no dia 5 de janeiro, provavelmente em um hotel localizado na Barra da Tijuca.

No ano passado, o Hotel Hilton, na Barra da Tijuca, foi o escolhido para receber os participantes. O local está a cerca de 10 minutos de carro dos Estúdios Globo e é um estabelecimento 5 estrelas.

Na ocasião, a produção do reality fechou um andar inteiro para os brothers e sisters do BBB 21, porém, eles não podiam deixar seus quartos ou confraternizar com os demais confinados. O primeiro encontro do elenco acontece apenas na casa do BBB.

De acordo com o colunista do Metrópoles Leo Dias, os famosos e anônimos chegarão ao hotel no Rio de Janeiro reservado para o elenco entre os dias 5 e 8 de janeiro, depois disso ninguém mais será confinado.

O jornalista também teve acesso aos planos da produção para evitar que a identidade de algum participante vaze durante este processo: os que estiverem em São Paulo não viajarão de avião para o Rio de Janeiro, o trajeto será feito de carro.

Antes, o reality show não precisava começar o confinamento com uma grande distância da estreia da temporada, no entanto, a pandemia do covid-19 obrigou que o pré-isolamento fosse adotado nas edições do BBB 21 e BBB 22, para evitar que contaminados entrem na casa do programa.

Quando serão anunciados os participantes?

No início de janeiro, o perfil oficial do BBB 22 publicou um vídeo contendo spoilers sobre o que o público pode esperar da nova temporada do programa. Mas diferentemente do ano passado, o anúncio dos participantes pode acontecer no dia da estreia.

Serão 22 participantes, divididos entre famosos, anônimos e veteranos – grupo formado por ex-participantes.

Para aumentar a curiosidade do fã do reality, o “Big Boss” Boninho chegou a publicar um enigma nas redes sociais. “Que tem, tem também Bá. Um país tem. Tem nome repetido. Que tal Ro. Tem que tem duas letras no nome. Tem que vai e vem. Tem mãe. Tem gente misturada”, escreveu o diretor. Qual sua aposta?

