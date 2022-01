Veja quando é a festa do BBB 22 e quais são as expectativas do público para a primeira noite de farra do reality mais famoso do país.

Quando é a festa do BBB 22? Veja a programação do reality

Desde quando entraram para a casa mais vigiada do Brasil, os participantes do BBB 22 já viveram provas, dinâmicas e até emoções do confinamento, mas uma coisa está faltando: a primeira festa. Do lado de fora, o público quer saber: quando é a festa do BBB 22?

Quando é a primeira festa do BBB 22?

Prontos para o fogo no parquinho? Sábado, dia 21 de janeiro, é quando acontece a primeira festa do BBB 22. O evento tomará o jardim da casa mais vigiada do país com muita música, comida e bebida e promete dar o que falar entre os confinados, que estão bastante animados para o evento – primeiro da edição.

Além de quando é a festa do BBB 22, outro tópico da primeira comemoração entre os participantes tem rendido comentários tanto na internet quanto entre os participantes: quem vai tocar na festa?

A Rede Globo ainda não confirmou, mas algumas das principais páginas de fofoca das redes sociais adiantaram que o DJ Alok será a primeira atração do BBB 22. O público passou a especular sobre a presença do DJ no confinamento e, além do show do artista, também esperam a presença de Juliette – vencedora da edição anterior do Big Brother Brasil -, que lançou recentemente uma parceria com Alok.

Caso a informação seja confirmada pela Rede Globo, esta não será a primeira vez que Alok se apresenta no maior reality do país. Sua participação mais recente aconteceu durante a segunda festa do BBB 21.

Quando será formado o primeiro paredão?

A formação do primeiro paredão do BBB 22 está se aproximando. Com a Prova do Líder disputada nesta sexta-feira, 21 de janeiro, o próximo grande acontecimento no reality é a definição dos três participantes que vão para a primeira votação popular pela eliminação.

A votação entre os participantes está marcada para acontecer no próximo domingo, 23 de janeiro. No comando de Tadeu Schmidt, ao vivo, os confinados vão organizar a primeira eliminação nessa sequência: o anjo da semana descobrirá que está imune e, depois, o líder da semana vai justificar e indicar o primeiro emparedado.

Depois, os demais participantes vão até o confessionário para votarem entre si. O mais votado da casa se juntará ao indicado do líder no paredão e ainda terá a responsabilidade de puxar um adversário para completar o primeiro paredão. O trio azarado disputará a permanência na casa por meio do voto popular e o mais rejeitado deles será retirado da competição na próxima terça-feira, 25 de janeiro.

Onde assistir o BBB 22?

Agora que você já sabe quando é a festa do BBB 22, veja como assistir ao maior programa da Rede Globo: o reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.