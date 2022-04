Quando é o paredão BBB 22? Hoje tem eliminação e nova berlinda

Próximo berlinda do reality será formada após eliminação do décimo terceiro paredão.

O décimo terceiro paredão está em andamento e terá resultado ainda hoje, domingo, 10 de abril. E quando é o próximo paredão BBB 22? Décima quarta berlinda vai ser formada e mais um brother deixará a casa na próxima terça-feira (12).

Até lá. continue votando na Enquete BBB 22: Linn, Eliezer ou Gustavo, quem sai?

Quando é o próximo paredão do BBB 22?

Hoje tem eliminação no Big Brother Brasil e o próximo paredão do BBB 22 será formado também neste domingo, dia 10 de abril. A dinâmica acontecerá depois que o décimo terceiro paredão for definido. Tadeu Schmidt fará seu habitual discurso de eliminação e em seguida informará qual foi o participante mais votado para sair.

Se seguir o cronograma da semana passada, logo após a eliminação, os brothers vão participar de uma nova prova do líder e em seguida o novo paredão do BBB 22 será formado. O apresentador do reality show ainda não informou o público sobre a dinâmica desta nova berlinda.

O que se sabe até agora é que não haverá imunidade do anjo, pois a prova da semana foi realizada na sexta-feira (8) e neste mesmo dia o 13º paredão do BBB 22 foi formado. Pedro Scooby, o vencedor da prova, imunizou Paulo André. Na semana passada, apenas a berlinda de sexta-feira contou com a imunidade do anjo, o paredão de domingo não.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22, dia de formação de novo paredão, vai começar às 23h10, depois do Fantástico. Segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora, é previsto que o programa ao vivo de hoje do reality show tenha no total 1 hora e 35 minutos no ar. Depois, a programação da Globo exibirá o filme Rebelião no Domingo Maior, a partir das 00h45.

Programação dos próximos dias

O programa está em reta e por isso alterações podem ser feitas no cronograma semanal do reality show, caso nada mude, essas serão as atrações dos próximos dias:

Segunda-feira (11/04): jogo da discórdia

Terça-feira (12/04): resultado do décimo quarto paredão do BBB 22

Quarta-feira (13/04): festa

Que dia termina o BBB22?

O BBB 22 vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. Faltam menos de 20 dias para que a grande final aconteça, neste dia, alguém sairá do programa coroado campeão, com R$ 1,5 milhão no bolso, mais um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa.

O segundo lugar também vai sair com dinheiro na carteira, o vice-campeão recebe R$ 150 mil. O terceiro colocado deixa o programa com R$ 50 mil.

A final do BBB 22 estava prevista inicialmente para o dia 21 de abril, com o programa estendendo a edição em mais 5 dias, foi necessário adiar a estreia do No Limite. O reality show de sobrevivência agora vai chegar as telinhas da Globo no dia 3 de maio.

Quem já saiu da edição

Luciano – Paredão do BBB 22 contra Naiara Azevedo e Natália

Rodrigo – Berlinda com Natália e Jessilane

Naiara Azevedo – Paredão do BBB 22 com Arthur Aguiar e Douglas Silva

Bárbara – Berlinda ao lado de Arthur Aguiar e Natália

Brunna Gonçalves – Paredão com Gustavo e Paulo André

Larissa – Paredão do BBB 22 com Linn da Quebrada e Arthur Aguiar

Jade Picon – Berlinda com Arthur Aguiar e Jessilane

Vinícius – Brother competiu contra Gustavo e Pedro Scooby

Laís – Foi eliminada em berlinda contra Douglas Silva e Eliezer

Lucas – Contra Paulo André e Pedro Scooby

Eslovênia – Em paredão do BBB 22 contra Douglas Silva e Paulo André

Teve também quem saiu e voltou para o BBB 22. Assista a volta do paredão falso de Arthur Aguiar.

