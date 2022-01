Quando sai a lista de participantes do BBB 22: ‘Big Day’ já tem data

Nesta quarta-feira, 12 de janeiro, a Rede Globo anunciou o “Big Day”, a data de quando sai a lista de participantes do BBB 22. Os nomes serão revelados na próxima sexta-feira, 14 de janeiro, ao longo da programação da emissora. A data dará fim ao mistério acerca do elenco da edição e vai confirmar ou não as listas divulgadas pelos principais colunistas do país.

Quando sai a lista de participantes do BBB 22?

Durante o intervalo comercial da novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, na noite desta quarta-feira, 12 de janeiro. Tadeu Schmidt anunciou que a próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro, é quando sai a lista de participantes do BBB 22. Na ocasião, toda a programação da Rede Globo vai se mobilizar para revelar os nomes da vez em um dia especial sobre o reality na programação, batizado de ‘Big Day’.

Ao longo de todo o Big Day do BBB 22 o público conhecerá todos os confinados da edição – inclusive os participantes que testaram positivo e não vão participar da estreia.

Assim como aconteceu na edição anterior, os participantes serão anunciados em duplas: um membro do ‘Pipoca’ e outro do ‘Camarote’. Basicamente, todos os anônimos serão revelados juntos de um famoso. Ainda não se sabe em detalhes quantos participantes estão confirmados para o BBB 22, mas, se seguir a formação de 2021, a Globo deve contar com 21 participantes na competição por R$ 1,5 milhão.

A confirmação do Big Day do BBB 22 para a próxima sexta-feira (14) marca o fim do mistério envolvendo a dinâmica da revelação dos nomes da vez. No começo da semana, a emissora anunciou que a lista seria revelada na quinta-feira (13), mas a informação foi retratada por Patrícia Poeta durante o programa Encontro de quarta-feira (12).

Os anúncios começam a partir da novela ‘O Cravo e a Rosa’.

Três participantes estão com Covid-19

Pouco antes de confirmar quando sai a lista de participantes do BBB 22, a Rede Globo usou seus canais oficiais para revelar que três dos participantes confirmados da edição testaram positivo para Covid-19. Por serem totalmente vacinados contra o vírus, os confinados estão com sintomas leves, em isolamento, e sendo acompanhados pela equipe médica da emissora.

Os infectados não estão desclassificados do programa, mas vão ficar de fora da estreia: todos serão colocados no confinamento assim que as restrições médicas deixarem de ser exigidas. Além disso, Boninho, o diretor-geral do BBB 22, contou aos internautas que houveram algumas baixas na produção do reality por conta da doença, mas que o cronograma segue intacto e todos estão bem.

Apesar de não participarem da estreia, nenhum participante será prejudicado na dinâmica da competição, afirmou a Rede Globo em comunicado oficial.

+ BBB 22 TERÁ BOTÃO DE DESISTÊNCIA NA SALA DA CASA

Quando começa e onde assistir o BBB 22?

Com o martelo batido sobre quando sai a lista de participantes do BBB 22, a estreia do reality está mais do que confirmada pela emissora e acontecerá na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. O primeiro programa do reality, que terá duração de três meses, será transmitido logo após a exibição do capítulo da nova ‘Um Lugar ao Sol’, que ocupa a faixa das 21h na programação da emissora.

O BBB 22 será transmitido tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay – o streaming oficial da Globo. Com acesso à internet e uma conta paga da plataforma, basta clicar na aba ‘ao vivo’ do GloboPlay e acompanhar a estreia do reality, que também marca a estreia de Tadeu Schmidt à frente do programa.

Os planos disponíveis no GloboPlay custam a partir de R$ 19,90 e, além da programação da Globo, também dá acesso ao sinal das câmeras de dentro do confinamento, 24 horas por dia.