Que dia é a 1ª eliminação do BBB 22? Veja a programação

Naiara Azevedo, Luciano e Natália estão no primeiro paredão do BBB 22 e um deles será o primeiro a deixar a competição por R$ 1,5 milhão da Rede Globo. Eles foram condenados à berlinda no último domingo, 23 de janeiro, e estão em clima de despedida desde então. Saiba que dia é a eliminação do BBB 22 e outros detalhes do cronograma do reality mais famoso do país.

Que dia é a eliminação do BBB 22

A primeira eliminação do BBB 22 será na terça-feira, 25 de janeiro, durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt. A atração vai ao ar às 22h25 do horário de Brasília, logo depois do capítulo inédito da novela ‘Um Lugar ao Sol’, que ocupa a disputada faixa das 21 horas na maior emissora do país.

Tradicionalmente, a votação do paredão ocorre no domingo.

No programa, além de mostrar a preparação dos emparedados para a noite de eliminação, a emissora vai mostrar o resumo da primeira semana com a jornada de Naiara Azevedo, Luciano e Natália para o primeiro paredão da edição.

Para assistir ao programa ao vivo com a eliminação do participante mais votado, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Internet.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Já na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa

É nesta terça-feira também que o público vai conhecer o novo formato do ‘Cat BBB’, quadro humorístico do reality que fez sucesso em 2021 sob o comando de Rafael Portugal. Neste ano, a novidade do formato é que o público terá maior participação no quadro semanal e ele passará a ser apresentado por Dani Calabresa.

Nas Redes Sociais, Calabresa e Portugal brincaram sobre a passada de bastão do quadro. A nova apresentadora disse estar ‘muito envolvida’ com a edição e compartilhou com os seguidores registros de suas ‘aulas’ com Rafa Portugal para aprender a apresentar o formato. Assista:

Fazendo workshop com o mais experiente!!!! Tá chegando o CAT BBB!!! 🥶😻🧜‍♀️🔥 Falta ensinar mais alguma coisa, @rafaelportugal??? pic.twitter.com/1CBjM8v3PJ — Dani Calabresa ☎️🍕 (@calabresadani) January 17, 2022

Ainda não se sabe ao certo quais são as mudanças ‘práticas’ do CAT BBB neste ano, mas uma coisa é certo: a emissora prometeu que o público poderá participante ainda mais do quadro, mandando áudios e mensagens para a apresentadora. No ano passado, Rafael Portugal atendia as ‘reclamações’ e desejos do público sobre o confinamento dos participantes e tentava, com muito humor, resolver a demanda vinda das redes sociais.

Veja o vídeo de uma das edições do CAT BBB transmitida em 2021:

Neste ano, o quadro de apresentadores do BBB 22 ganhou novos rostos. Além de Dani Calabresa, nomes como Rafa Kalimann e Paulo André também passaram a trabalhar fixamente para o reality.

Veja o cronograma do BBB 22

Além de que dia é a eliminação do BBB 22, também é importante saber tudo o que acontece ao longo da semana no programa. Veja o cronograma do BBB 22 com as atividades programadas para todos os dias da semana:

Domingo: Formação de Paredão. É neste dia que os participantes votam uns nos outros para definir os três participantes da edição que vão para a votação popular e correr o risco da eliminação.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia. Durante o programa ao vivo, comandado por Tadeu Schmidt, os brothers e sisters se reúnem na sala para brincar e externar suas visões de jogo. Normalmente, é um bom dia para acontecer confusões no confinamento.

Terça-Feira: É quando acontece a noite de eliminação do programa. A enquete com os três emparedados – definidos no domingo – chega ao fim e um dos participantes dá adeus ao confinamento.

Quarta-Feira: Dia de festa no BBB 22. É nesse dia que o líder da semana ganha uma comemoração especialmente pensada para ele, desde a decoração até os pratos disponíveis para comer. Quarta-feira é quando fecha o ‘ciclo’ semanal da competição.

Quinta-Feira: O ciclo do reality é reaberto neste dia, que conta com a realização da Prova do Líder. Normalmente, a dinâmica valendo a liderança começa, ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília). Além do comandante da semana, neste dia também é definida a divisão da casa e quais participantes vão para a xepa e quais vão para o Vip.

Sexta-Feira: Mais festa! Às sextas, os brothers ganham uma comemoração especial, normalmente com uma atração ao vivo e muita música.

Sábado: O começo do fim de semana é mais tranquilo no BBB e conta com a realização da Prova do Anjo, que não é ao vivo e costuma ser ‘mais leve’ para os concorrentes.

Agora que você já sabe que dia é a eliminação do BBB 22, acompanhe todos os acontecimentos do reality com as principais notícias do Big Brother Brasil no DCI.