Que dia é a eliminação do BBB 22? Naiara, Arthur e DG estão na berlinda

O 3º paredão do maior reality do país está formado: veja que dia é a eliminação do BBB 22 e confira o cronograma da semana.

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 2022 está formado e Naiara, Arthur e Douglas correm o risco de sair do reality na terça, 8. Sendo assim, veja que dia é a eliminação do BBB 22 e fique por dentro de tudo o que vai acontecer até a divulgação do resultado oficial da votação popular.

Que dia é a eliminação do BBB?

Tradicionalmente, a eliminação no BBB ocorre às terças, e a terceira eliminação do BBB 22 com o paredão Naiara, Arthur e Douglas está com data marcada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. O programa vai ao ar depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h10 (horário de Brasília) e deve permanecer na grade da emissora até 23h30.

Além do resultado oficial, o programa também mostrará o resumo da semana entre os participantes e como foi desenhado o paredão. Tadeu Schmidt vai conversar com os confinados ao vivo e encerrar a votação, salvando dois emparedados e eliminando o mais votado da enquete oficial.

É na terça-feira, também, que será exibida a terceira edição do CAT BBB 22. O programa com Dani Calabresa brinca com as reclamações do público sobre o reality e ironiza questões da vivência dos confinados, como o humor ‘paz e amor’ dos participantes.

VEJA O CRONOGRAMA DA SEMANA 3 DO BBB 22

Segunda-Feira (7/2): Jogo da Discórdia. Neste ano, a dinâmica será repetida de 2021.

Terça-Feira (8/2): Noite de Eliminação.

Quarta-Feira (9/2): Festa do Líder.

Quinta-Feira (10/2): Prova do Líder.

Sexta-Feira (11/2): Festa com Show ao vivo.

Sábado (12/2): Prova do Anjo.

Como votar no Gshow do BBB 22

Para definir quem será o eliminado do programa, o público pode votar, exclusivamente, no Gshow – o portal de entretenimento da Rede Globo. A votação começa neste domingo, dia 6, e fica aberta até a próxima terça, 8 de fevereiro de 2022.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

BBB 22: como assistir o reality ao vivo

A terceira eliminação será ao vivo e transmitida tanto na TV Globo quanto no GloboPlay – o serviço de streaming oficial da emissora. Para assistir na TV aberta é só sintonizar no canal aberto da Globo e, desse jeito, acompanhar a edição principal do programa. Desse jeito será possível acompanhar as interações de Tadeu Schmidt com o elenco, o CAT BBB e o anúncio do resultado.

Por assistir ao reality na internet, basta assinar o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

