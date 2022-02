Que dia é a eliminação do BBB 22? Veja cronograma da 5ª semana

Que dia é a eliminação do BBB 22? Veja detalhes da eliminação do próximo paredão e fique por dentro da programação do reality.

Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no 5º paredão do maior reality do país e, ainda nesta semana, um deles vai dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e será eliminado. Veja que dia é a eliminação do BBB 22 e fique por dentro de tudo o que vai acontecer no programa ao longo da semana.

Que dia é a eliminação do BBB 22?

A quinta eliminação do maior reality do país já tem data marcada: próxima terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. O resultado da votação do público será anunciado, ao vivo, no programa que vai ao ar depois de mais um capítulo da novela Um Lugar ao Sol. Além do resultado com o nome do eliminado, a edição também vai mostrar o resumo da semana, a repercussão do Jogo da Discórdia e ainda exibir mais um episódio do Cat BBB, o quadro humorístico de Dani Calabresa no programa. Veja como participar do Cat BBB 22.

Para assistir ao BBB 22, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Na TV não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal aberto da Rede Globo no horário marcado.

Na internet, basta acessar o GloboPlay – portal de entretenimento da Rede Globo que oferece assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês. Com um login ativo, basta clicar em uma das opções de transmissão do reality, que pode ser visto com o mesmo sinal da TV e também com o Pay-Per-View.

Cronograma BBB 22

A eliminação é o ponto alto da semana no BBB 22, mas também significa que um novo ciclo começa para os participantes, já que o próximo paredão começa a ser formado pouco depois da eliminação. Veja o que vai acontecer em cada dia no BBB 22:

Terça-feira (22/02): Noite de eliminação ao vivo;

Quarta-feira (23/02): Festa do líder da semana, Lucas Bissoli;

Quinta-feira (24/02): Prova do Líder ao vivo;

Sexta-feira (25/02): Festa com Show;

Sábado (26/02): Prova do Anjo;

Domingo (27/02): Formação do 6º paredão do BBB 22.

Resultado parcial indica quem vai ser eliminado

De acordo com a enquete BBB 22 do DCI, o próximo participante já está definido: Brunna Gonçalves foi votada por 69,15% dos votos na consulta feita na noite desta segunda-feira, 21 de fevereiro. A participante está em seu primeiro paredão e acabou na berlinda depois de virar alvo do líder da semana, Lucas Bissoli.

Gustavo, que entrou para o reality através da Casa de Vidro, aparece na segunda posição, com 25,21% dos votos. Paulo André está na terceira posição com 5,64% dos votos. Para a parcial, foram considerados mais de 214 mil votos. Veja o resultado comparativo:

A enquete do DCI é um espelho da real votação do BBB 22. Isso significa que a votação aponta o resultado com base na opinião pública, mas os votos computados oficialmente para a eliminação são aqueles feitos exclusivamente no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

